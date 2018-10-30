«Афера века» рукой Кремля: В Киеве решили скрыть распил нефтепровода - военкор

Ранее украинский телеканал ТСН в своем сюжете обвинил Россию в том, что якобы она повинна в уничтожении уникального советского нефтепровода в Закарпатье, который некогда «был секретным». При этом распилом трубы занимаются сами же украинцы, но СМИ уверены: «У всех на глазах Кремль проворачивает аферу века в Незалежной». Военкор «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин в своем Twitter весьма эмоционально отозвался об этом сюжете украинских коллег.

«Очевидное-невероятное, - коротко заметил журналист. - Хохлы начали резать на металл уникальный советский нефтепровод. Кончается телесюжет словами: «У всех на глазах Кремль проворачивает аферу века на Украине».

К слову, фраза про «аферу века» на видео, по классике жанра, прозвучала дважды. В первый раз про «руку Кремля» в Киеве украинские журналисты заикнулись в середине сюжета.

«У всех на глазах Кремль и его эмиссары на Украине, наши продажные чиновники, проворачивают аферу транснационального масштаба», - подчеркнула корреспондентка - автор сюжета. А после, чтобы зрители наверняка запомнили, кто же виноват, повторила очевидно понравившуюся ей фразу.