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«Афера века» рукой Кремля: В Киеве решили скрыть распил нефтепровода - военкор
30 октября 2018, 14:24 • 284 • Политика
Украинский телеканал обвинил Россию в «афере века» на Украине, списав на Кремль уничтожение уникального советского нефтепровода. Военкор Дмитрий Стешин эмоционально прокомментировал сюжет коллег.
Ранее украинский телеканал ТСН в своем сюжете обвинил Россию в том, что якобы она повинна в уничтожении уникального советского нефтепровода в Закарпатье, который некогда «был секретным». При этом распилом трубы занимаются сами же украинцы, но СМИ уверены: «У всех на глазах Кремль проворачивает аферу века в Незалежной». Военкор «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин в своем Twitter весьма эмоционально отозвался об этом сюжете украинских коллег.
«Очевидное-невероятное, - коротко заметил журналист. - Хохлы начали резать на металл уникальный советский нефтепровод. Кончается телесюжет словами: «У всех на глазах Кремль проворачивает аферу века на Украине».
К слову, фраза про «аферу века» на видео, по классике жанра, прозвучала дважды. В первый раз про «руку Кремля» в Киеве украинские журналисты заикнулись в середине сюжета.
«У всех на глазах Кремль и его эмиссары на Украине, наши продажные чиновники, проворачивают аферу транснационального масштаба», - подчеркнула корреспондентка - автор сюжета. А после, чтобы зрители наверняка запомнили, кто же виноват, повторила очевидно понравившуюся ей фразу.
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