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Афера на миллион: Реконструкция питерского БДТ довела до уголовного дела

15 августа 2019, 09:24  •  104 • В мире
Полицейские Санкт-Петербурга взялись за расследование дела о мошенничестве при реконструкции объектов Большого драматического театра им. Г. А. Товстоногова.
В один миллион рублей предварительно оценили ущерб, нанесенный мошенниками при реконструкции объектов Большого драматического театра им. Г. А. Товстоногова. В управлении МВД по Красногвардейскому району Петербурга возбуждено уголовное дело.
По версии следствия, аферу с деньгами, выделенными на реконструкцию, совершили пока еще не установленные сотрудники строительной компании «БалтСтрой». К слову, это не единственная крупная афера компании в культурной сфере.
Одним из самых громких уголовных дел, связанным с «БалтСтроем», оказалось так называемое «дело реставраторов». Одним из его фигурантов проходил бывший замминистра культуры Григорий Пирумов.
Об этом сообщает РБК.

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