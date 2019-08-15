|
Афера на миллион: Реконструкция питерского БДТ довела до уголовного дела
15 августа 2019, 09:24 • 104 • В мире
Полицейские Санкт-Петербурга взялись за расследование дела о мошенничестве при реконструкции объектов Большого драматического театра им. Г. А. Товстоногова.
В один миллион рублей предварительно оценили ущерб, нанесенный мошенниками при реконструкции объектов Большого драматического театра им. Г. А. Товстоногова. В управлении МВД по Красногвардейскому району Петербурга возбуждено уголовное дело.
По версии следствия, аферу с деньгами, выделенными на реконструкцию, совершили пока еще не установленные сотрудники строительной компании «БалтСтрой». К слову, это не единственная крупная афера компании в культурной сфере.
Одним из самых громких уголовных дел, связанным с «БалтСтроем», оказалось так называемое «дело реставраторов». Одним из его фигурантов проходил бывший замминистра культуры Григорий Пирумов.
Об этом сообщает РБК.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
104
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
09 августа 2019, 23:09
|
11 августа 2019, 07:54
|
14 августа 2019, 04:09
|
13 августа 2019, 15:09
|
11 августа 2019, 14:24
|
10 августа 2019, 02:39
|
10 августа 2019, 15:39