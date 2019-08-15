Афера на миллион: Реконструкция питерского БДТ довела до уголовного дела

В один миллион рублей предварительно оценили ущерб, нанесенный мошенниками при реконструкции объектов Большого драматического театра им. Г. А. Товстоногова. В управлении МВД по Красногвардейскому району Петербурга возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, аферу с деньгами, выделенными на реконструкцию, совершили пока еще не установленные сотрудники строительной компании «БалтСтрой». К слову, это не единственная крупная афера компании в культурной сфере.

Одним из самых громких уголовных дел, связанным с «БалтСтроем», оказалось так называемое «дело реставраторов». Одним из его фигурантов проходил бывший замминистра культуры Григорий Пирумов.

Об этом сообщает РБК.