АЭС в Сербии станет атомной базой России в Европе: Эксперт о переговорах Вучича с Росатомом

Россия получит атомную базу в Сербии. Речь о переговорах президента Вучича с Росатомом о строительстве АЭС в стране.

Президент Сербии Александр Вучич объявил, что ведёт переговоры с Росатомом о строительстве на своей территории атомной электростанции. По сути, это означает, что Россия получит атомную базу в Сербии, считает политический обозреватель Сергей Савчук.

Он указывает, что с точки зрения экономики Сербии не нужна АЭС, так как страна вырабатывает достаточно электричества как для собственных нужд, так и для экспорта в соседние страны. А стоимость строительства такой электростанции, да ещё и в условиях глобальной пандемии COVID-19, это огромная нагрузка для бюджета.

Однако в политическом смысле, указывает обозреватель, проект строительства АЭС имеет огромный смысл. Во-первых, большинство электростанций Сербии являются угольными, а в Европе тем временем активно идёт декарбонизация. Во-вторых, статус поставщика электроэнергии делает страну ключевым игроком в регионе. Недаром Белоруссия уже построила новую АЭС на границе с ЕС, а в Турции полным ходом идёт строительство атомной электростанции "Аккую". И оба проекта осуществляются благодаря Росатому.

Сербия не была первой, кто это понял, но ей хватило независимости и здравомыслия, чтобы сделать правильный вывод,

- пишет Сергей Савчук в своей статье для РИА Новости.

Он отмечает, что прямо на наших глазах происходит исторический сдвиг, когда политическое влияние на долгие годы обусловливается не разворачиванием очередной военной базы, а строительством ключевых объектов генерации, не только способных приносить прибыль стране, но и позволяющих ей демонстрировать свою волю соседям.