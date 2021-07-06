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АЭС не заменит Польше русского газа: Эксперт указал на дыру в плане Варшавы

06 июля 2021, 00:20  •  48 • Политика
Польша намерена построить АЭС и отказаться от русского газа. План обречён на провал, считает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
В Польше хотят построить атомную электростанцию по старому советскому проекту, чтобы сократить зависимость от поставок газа из России. Планы Варшавы прокомментировал директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
По его мнению, даже с АЭС власти Польши не смогут отказаться от русского газа, потому что страна позиционирует себя как главный газовый хаб Восточной Европы. Отказ от этого повлечёт за собой потерю позиций Варшавы в регионе.
Российский газопровод никто разбирать не собирается, просто его будут использовать не на уровне газоточных контрактов, а как-то по-другому,
- заверил эксперт.
Он напомнил, что прервать газовое сотрудничество с Россией уже пыталась Украина. И номинально Киев действительно отказался от русского газа, однако фактически именно его и закупает по реверсу.
Украина уже много лет не покупает российский газ, но по факту - откуда он там берется, естественно, проходя по трубе из России, он приходит на Украину,
- указал специалист.
Пикин добавил, что сейчас главным газовым партнёром России в Европе является Германия. Берлин приложил немало усилий для того, чтобы воплотить в жизнь проект "Северный поток - 2", подчеркнул специалист.
Если бы не позиция Германии, возможно, были бы введены более жёсткие санкции, особенно в последний год,
- цитирует Nation News слова эксперта.

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