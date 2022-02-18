АЭС, Чернобыль, Днепрогэс: Три сценария украинской катастрофы. Русских уже приговорили

Не дождавшись русского вторжения, Запад может сделать свой ход конём, создав условия, при которых ввод войск в Незалежную не будет выглядеть как операция против России. Сценарии могут быть самыми неожиданными, не исключены тысячи жертв.

Украинские власти, судя по всему, готовятся к масштабной техногенной катастрофе, которая может затронуть десятки тысяч человек из числа мирного населения. Об этом свидетельствует запрос Киева, направленный в Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия и катастрофы (EADRCC).

Сообщение о поступлении запроса опубликовано на сайте НАТО. Там же размещён и сам украинский документ. Запрос, естественно, составлен на английском, он содержит 78 позиций. В русскоязычном сегменте интернета обратили внимание на те из них, что связаны с угрозой радиационного и химического заражения. В частности, Украина просит предоставить ей 31 тысячу дозиметров, 54 тысячи фильтрующих противогазов, 70 тысяч лёгких костюмов химзащиты и 6400 защитных комплектов для пожарных.

Фото: nato.int

С первого взгляда можно предположить, что Украину готовят к повторению Чернобыльской катастрофы. Однако полное изучение документа позволяет прийти к несколько иным выводам.

О чём просит Киев

Первый раздел документа посвящен "заказу" автомобилей и спецтехники. В их число вошли бульдозеры Caterpillar D10, экскаваторы на колёсном ходу, седельные тягачи грузоподъёмностью до 100 тонн. Республика запрашивает по 10 единиц каждого вида техники.

Также украинские спасатели хотят получить 10 полноприводных грузовиков грузоподъёмностью не менее 20 тонн, 70 пикапов-внедорожников и три десятка внедорожников Volkswagen Crafter DC. В эту же статью включены шесть машин разминирования с дистанционным управлением (типа МВ-10, Minewolf или Bazena), 31 машина радиационной и химической разведки, 32 дезактивационные машины.

Чем дальше, тем интереснее: Киевом запрошены пять контейнерных водолазных комплексов, 55 специальных аварийно-спасательных водолазных станций тяжёлого типа, которые могут перевозиться на полноприводных грузовиках; 15 аварийно-спасательных водолазных станции лёгкого типа, 760 надувных лодок с мотором, 107 средств поиска взрывоопасных объектов на глубине до 0,6 м; 80 средств поиска взрывных устройств на глубине до трёх метров и столько же миноискателей, способных работать на глубине до 6 метров. В дополнение к ним заказаны 11 подводных металлоискателей, 400 (четыреста!) компрессоров для наполнения баллонов сжатым воздухом и ЗИП к ним.

Судя по списку, можно предположить, что Украина – это островное государство, систематически страдающее от наводнений, цунами, карстовых провалов и прочих гидрокатаклизмов, а в довершение всего – терроризируемое боевыми пловцами (видимо, соседней державы).

Помимо этого украинская сторона хочет получить от партнёров 150 км пожарных шлангов, полсотни дизель-генераторов, несколько десятков пожарных тепловизоров. Отдельно заказана тысяча металлических бочек для разведения огня и 80 фильтровальных станций, способных очищать не менее 10 тонн воды в сутки, а также ёмкости для хранения чистой и загрязнённой воды, расходные материалы и реагенты для них.

В разделе "Инфраструктура, ремонтно-строительные работы, временные сооружения" украинская сторона просит НАТО построить логистический центр в посёлке Козин Обуховского района Киевской области, а также предоставить комплекты для возведения 55 (пятидесяти пяти!) вахтовых посёлков с автономным жизнеобеспечением, каждый из которых сможет принять 250-300 человек.

Посёлок Козин фактически является южным пригородом украинской столицы. Скриншот страницы google.ru/maps

По статье "Оборудование и средства индивидуальной защиты" Киеву нужно 20 взрывозащитных костюмов, 4000 дыхательных аппаратов со сжатым воздухом, дозиметры, костюмы химзащиты, снаряжение для пожарных.

Также украинцы просят у НАТО крупную партию медикаментов и медицинских материалов для оказания первой помощи, 13 тысяч раций, большое количество радиотехнических средств, необходимых для развёртывания коммуникационной сети; гидрокостюмы сухого и мокрого типов (по 60 комплектов), столько же комплектов водолазного снаряжения с открытой схемой дыхания, 5 комплектов шлангового водолазного снаряжения типа Kirby Morgan.

В общем массиве снаряжения можно выделить пять больших групп:

средства радиационной и химической защиты;

средства борьбы с огнём;

средства обеспечения водолазных работ и подводного разминирования;

средства и материалы для оказания первой помощи массам пострадавшего населения;

тяжёлая техника и автотранспорт.

Информация плюс размышления

Зачем украинским властям могли экстренно потребоваться запрошенные средства? Тут возможны три варианта.

Гипотеза "пороховой бочки". Можно предположить, что администрация президента Владимира Зеленского внезапно осознала, что страна стоит на краю катастрофы, поскольку украинский олигархат десятилетиями эксплуатировал советские предприятия, не вкладывая средств в амортизацию оборудования и обновление инфраструктуры. И теперь всё это химическое, металлургическое и энергетическое хозяйство дышит на ладан. Оно настолько обветшало, что крупномасштабная техногенная авария, во-первых, неизбежна, а во-вторых – возможна уже в ближайшее время.

Версия эта логична, но маловероятна. Адекватность Зеленского ничуть не выше, чем у Порошенко, Януковича или Ющенко, при которых украинская промышленность как раз и эксплуатировалась на износ. Поэтому шанс, что он озаботился реальными угрозами населению, – минимален, хотя и не является нулевым.

Гипотеза коррупционная. Более вероятным выглядит предположение, что в окружении бывшего комика созрел "гениальный" план – срубить денег на антироссийской истерии Запада. Ещё несколько лет назад европейские и американские СМИ систематически муссировали тему химических атак, которые руководство Сирии проводит против своих граждан. На раннем этапе войны, когда Москва ещё не взяла Башара Асада под защиту, дело доходило до применения зарина в пригородах Дамаска. Позже "Белые каски" (структура, связанная с запрещённой в России террористической организацией "Джебхат ан-Нусра") готовили аналогичные провокации, но уже с хлором. Удивительно, но в те же самые годы вооружённые силы Украины отрабатывали на учениях сценарии, по условиям которых русский спецназ взрывает химпредприятия и железнодорожные цистерны с хлором. Этот пункт, в частности, содержался в плане командно-штабных учений 2017 года, который недавно утёк в Сеть и был опубликован рядом Telegram-каналов.

Если это предположение верно, то украинское руководство просто эксплуатирует искусственно созданные фобии западного общества, чтобы получить весьма дорогую технику, каковая потом будет списана и продана нужным людям для дальнейшей реализации. Навар от этой операции может быть весьма существенным: к примеру, каждый из запрошенных Украиной бульдозеров Caterpillar D10 стоит более 70 млн рублей, а их заказан десяток. Кроме них в списке есть седельные тягачи, экскаваторы, грузовики, масса другого дорогостоящего оборудования. Всё это хозяйство, в отличие, скажем, от "Джавелинов", можно легко и непринуждённо реализовать на гражданском рынке, без проблем и серьёзных последствий.

На самом деле коррупционная гипотеза является самой оптимистичной, ведь она не предполагает неотвратимой гибели тысяч людей. Но у неё есть слабое место: она никак не объясняет наличие в заказе запроса на водолазное снаряжение и средства поиска минно-взрывных средств под водой.

Гипотеза конспирологическая. Можно предположить и то, что украинские власти действительно готовятся к некой масштабной техногенной катастрофе, и более того – намерены сами её организовать, либо же знают, что вскорости такая диверсия будет осуществлена.

Что это может быть? Диверсия на химзаводе? Не тот масштаб. Нападение на атомную электростанцию? Вывести из строя АЭС крайне сложно; а если сделать это удастся – последствий хватит всей Европе, от Урала до Лиссабона. Это слишком непредсказуемый вариант.

Для проведения подобной диверсии нужен объект, разрушение которого спровоцирует локальный апокалипсис, но при этом масштаб его последствий можно будет чётко рассчитать. И на Украине такие объекты есть. Это десять гидроэлектростанций.

Американский гамбит?

Подрыв любой крупной ГЭС – крайне непростая задача. Бетонную коробку плотины можно уничтожить тактическим ядерным зарядом или многотонными бетонобойными бомбами. Но вот затворы верхних бьефов (крышки, запирающие колодцы, через которые вода попадает на турбины), сами турбины и шлюзы – это всё вполне можно взорвать, если иметь достаточно взрывчатки, времени и подходящих специалистов.

Разрушение ГЭС приводит к затоплению обширных территорий ниже по течению реки. В зависимости от скорости, с которой будет подниматься уровень воды, и времени суток, когда начнётся затопление, число погибших может варьироваться от нескольких сотен до десятков тысяч человек. Характерная особенность наводнений – то, что число людей, потерявших жильё и нуждающихся в помощи и размещении, может на несколько порядков превосходить количество жертв.

Более того, даже кратковременное затопление населённых пунктов и промпредприятий ведёт к загрязнению воды и выходу из строя водонасосных очистных станций. Возникает опасность массовых отравлений и распространения инфекционных заболеваний. Поток воды может вызвать вторичные аварии на заводах, размывы дорог, обрывы электросетей, то есть грозит целым каскадом вторичных ЧП.

Что будет делать в таком случае украинское правительство? Естественно, объявит режим ЧС и тут же обратится за международной помощью. Помощь будет оказывать не только ООН, но и страны НАТО. Турция без проблем может перебросить на Украину около 10 тысяч военнослужащих (по данным турецких источников – до 50 тысяч); Польша и Румыния – по пять тысяч. Бундесвер, армии Великобритании, Франции и США выделят для спасательной операции по полторы-три тысячи военных. В реальности могут и больше, но даже этого минимального контингента достаточно, чтобы на Украине всего за двое-трое суток появилось до 30 тысяч натовских военных. Притом, что важно, на совершенно законных основаниях.

Через несколько недель спасательная операция закончится, а натовские военные останутся в стране. Они уже будут расселены по тем самым 55 вахтовым посёлкам, которые можно оборудовать в любой точке Украины. К этому же времени будет построен и сможет в полную силу функционировать логистический центр в Козине, всего в 40 км от аэропорта Борисполь. На то, чтобы завезти вчерашним спасателям танки, зенитные комплексы и другие тяжёлые вооружения, уйдёт еще месяц-два, благо, возможности военно-транспортной авиации США позволяют выполнять такие задачи.

Что сможет сделать при таком сценарии Россия? Судя по всему, ничего. Допустим, в соседнем государстве случилась техногенная катастрофа. Международное сообщество организовало гуманитарную операцию. Никаких резких заявлений в сторону Москвы никто не делает, применять оружие по заполняющим Украину натовцам нет оснований. Украинская сторона может даже принять помощь России по линии МЧС, а может и отказать, заявив, что "клятые москали" совсем недавно им угрожали войной. Всё, что останется нашему МИД, – в очередной раз выражать озабоченность.

На втором этапе операции, скорее всего, будут обнаружены "улики", указывающие якобы на русский след в подрыве ГЭС, после чего по лекалам инцидента с малайзийским "Боингом" организуется международный трибунал, который займётся фальсификацией доказательств.

Поскольку Москва будет в положении обороняющейся и оправдывающейся стороны, не исключено объявление России террористическим государством с самыми разнообразными последствиями, вплоть до ограничения внешней торговли. За образец может быть взята программа Билла Клинтона "Нефть в обмен на продовольствие", которая позволяла Ираку продавать строго ограниченное количество нефти и жёстко ограничивала Багдад в возможностях распоряжаться полученными деньгами. В отношении России подобные рестрикции могут быть наложены на экспорт газа; а вот торговлю нефтью, металлами и продукцией высоких технологий (в первую очередь ядерных) Вашингтон постарается заблокировать полностью.

"Но не могут же они!.."

Рукотворная катастрофа позволяет Штатам вчистую переиграть Россию на украинском поле, окончательно загнав нашу страну в геополитический тупик. Никаких угроз европейскому, а тем более американскому населению этот сценарий не несёт. Расходы на его реализацию вполне приемлемы и по крайней мере будут существенно ниже, чем на ведение силового конфликта. То есть никаких явных резонов воздержаться от подобного плана не просматривается.

Конечно, тут можно возразить: но ведь не могут же они совершить такое злодеяние, убить тысячи ни в чём не повинных мирных людей в союзном государстве?

В самом деле. Не могли же американские спецслужбы заминировать и взорвать башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, чтобы получить карт-бланш на ведение войны по всему миру, в том числе и в самих Соединённых Штатах!.. Не мог же госсекретарь США Колин Пауэлл, выступая на заседании Совбеза ООН, врать, тряся непонятной пробиркой, что Ирак, мол, разрабатывает химическое и биологическое оружие и потому должен быть уничтожен!..

Инспирированные американскими спецслужбами теракты 11 сентября 2001 года унесли жизни без малого трёх тысяч человек. Почти три тысячи американских граждан были убиты, чтобы Вашингтон вышел на новый уровень глобальных возможностей. Если даже такие методы для них приемлемы – что мешает им пожертвовать некоторым числом жителей второразрядной страны-сателлита? Вопрос риторический. В политике морально-этические моменты не имеют никакого значения. В этой сфере роль играют только возможности – и готовность их использовать.

Мнение эксперта

Впрочем, Константин Сивков, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, в беседе с Царьградом высказал мнение, что для масштабного введения войск авария на ГЭС, скорее всего, основанием не станет. По его словам, НАТО, если и отправит войска, то только инженерные и медицинские подразделения, которые смогут оказать помощь по своему профилю.

Не сайтом единым: в Госдуме намерены обязать чиновников вести соцсети Они могут обвинить в этом ДНР – ЛНР или даже Россию: мол, российская диверсионная группа. Боширов и Петров – это же уже нарицательные имена, они всех травят,

– отметил Сивков в разговоре с обозревателем Царьграда.

Гораздо большее беспокойство эксперта вызывает состояние украинских атомных реакторов. "Дело в том, что атомные комплексы Украины находятся в очень плохом состоянии. Они снабжаются тепловыделяющими элементами фирмы Westinghouse, которые не подходят для советских ядерных ректоров, стоящих на украинских станциях. И я не исключаю, что там может произойти авария, подобная Чернобыльской АЭС. Вина будет их, а обвинят нас", – резюмировал Сивков.

Что с того?

Мы не утверждаем, что НАТО в обязательном порядке реализует сценарий гуманитарной интервенции с последующим созданием военных баз. Мы не можем сказать, произойдёт ли на Украине в ближайшее время ядерная катастрофа. Но само наличие этих угроз демонстрирует, что так называемая незалежность Украины принципиально несовместима не только с безопасностью России, но даже и с гарантиями базовых прав для украинских граждан, включая право на жизнь.

Ключевые решения в республике принимают люди, которые никогда не понесут за них ответственности, и более того – в принципе не связаны с будущим страны. Нищая, полуразрушенная, находящаяся в глубоком психозе Украина превратилась сейчас в токсичный актив Запада, который он готов был сдать России. Но Россия не стала брать данайского подарка. Очевидно, что дальнейшее существование соседней республики в статусе "независимого" государства приведёт к тому, что её превратят в зону управляемого хаоса, с крайне опасными последствиями как для самих её жителей, так и для России.