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Аэропорт Киева эвакуируют из-за сообщения о минировании
27 февраля 2019, 17:54 • 73 • Украина
Неизвестный сообщил о минировании аэропорта украинской столицы, проводится эвакуация. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.
@airportkiev Facebook
«27 февраля около 14:55 (15:55 мск. — RT) в службу аэропорта по электронной почте поступила информация о минировании международного аэропорта Киев», — говорится в сообщении в Facebook.
Как отмечается, в настоящее время продолжается эвакуация пассажиров из терминалов.
По данным пресс-службы, на место выехали взрывотехники, кинологи и следственно-оперативная группа.
В январе сообщалось о задержании мужчины, подозреваемого в «минировании» трёх аэропортов Москвы.
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