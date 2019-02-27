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Аэропорт Киева эвакуируют из-за сообщения о минировании

27 февраля 2019, 17:54  •  73 • Украина
Неизвестный сообщил о минировании аэропорта украинской столицы, проводится эвакуация. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.
 
@airportkiev Facebook
 

«27 февраля около 14:55 (15:55 мск. — RT) в службу аэропорта по электронной почте поступила информация о минировании международного аэропорта Киев», — говорится в сообщении в Facebook.

Как отмечается, в настоящее время продолжается эвакуация пассажиров из терминалов.

По данным пресс-службы, на место выехали взрывотехники, кинологи и следственно-оперативная группа.

В январе сообщалось о задержании мужчины, подозреваемого в «минировании» трёх аэропортов Москвы.

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