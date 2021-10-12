«Аэрофлот» не продаёт дешёвые билеты даже по госсубсидиям

Продажи субсидируемых авиабилетов на Дальний Восток закончились, не успев начаться. Выделенные на это из госбюджета 3 млрд рублей национальный авиаперевозчик «Аэрофлот» израсходовал, судя по всему, чуть больше, чем за месяц. Ситуация не нова: каждый год правительство выделяет средства на субсидирование авиаперевозок, и каждый год доступные билеты заканчиваются в считанные дни.

Ещё в начале сентября на полях Восточного экономического форума Владимир Путин поручил профильным министерствам создать автоматизированную систему выделения субсидий на льготные авиаперевозки из ДФО. «Все мы проживаем в одной стране. И нам нужно, безусловно, обес­печить связанность территории и свободное передвижение граждан страны по её регионам. Поэтому нужно создать систему автоматического субсидирования», – заявил президент.

Авиасообщение с регионами ДФО сегодня осуществляет группа компаний «Аэрофлот», находящаяся под контролем государства. До сих пор система субсидирования работала так: «Аэрофлот» запрашивал из госбюджета средства на программу, открывал продажи льготных билетов, которые, как правило, скупались буквально в считанные дни. Например, как уже сообщала «Наша Версия» (см. № 10 от 15.03.2021), прошлым летом, несмотря на действовавшие ковидные ограничения, льготные билеты на Дальний Восток закончились уже 4 августа. И это при том, что приобрести их могли далеко не все, а только пассажиры до 23 лет, а также мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет плюс льготные категории – инвалиды и члены многодетных семей. Неужели нашлось столько желающих улететь? В этом году в связи с распоряжением президента продажу субсидируемых билетов открыли для всех, однако открывшиеся в августе продажи завершились уже в конце сентября. Причина – «Аэрофлот» якобы израсходовал все выделенные из бюджета средства.

Почему авиакомпания, получающая самое щедрое бюджетное финансирование (в 2020 году компания только на кредиты получила госгарантии на сумму 70 млрд рублей!), сама не может обеспечить продажу доступных билетов на Дальний Восток, непонятно. Тем более что госсубсидии призваны стать лишь небольшим подспорьем собственным программам компании. Официально у «Аэрофлота» действуют так называемые плоские тарифы на билеты на Дальний Восток. Это значит, что их стоимость не зависит от сезона и от заполняемости воздушного судна.

Правда, едва ли эти тарифы можно назвать доступными. В частности, стоимость перелёта по маршруту Москва – Владивосток в октябре составит более 16 тыс. рублей. А билет туда и обратно будет стоить около 30 тыс. рублей. При этом, по данным Росстата, летом этого года средняя зарплата в Приморском крае составляла 55–56 тыс. рублей.

Решать проблемы транспортной доступности ДФО в правительстве предлагают посредством создания регио­нального авиаперевозчика. В прошлом году группа «Аэрофлот» избавилась от одной из своих «дочек» – компании «Аврора», продав за символическую цену в 1 рубль 51% акций Корпорации развития Сахалинской области, принадлежащей местным властям. Правда, ценовая политика компании, несмотря на смену собственника, не очень-то изменилась. При попытках забронировать билет по маршруту Южно-Сахалинск – Владивосток система автоматически предлагает перейти в систему бронирования всё того же «Аэрофлота». Стоимость перелёта по самому дешёвому безбагажному тарифу составляет почти 10 тыс. рублей. Тем временем, по данным сервиса Туту.ру, авиабилет по маршруту Москва – Владивосток вошёл в пятёрку самых дорогих перелётов, оформленных в сентябре этого года. Его стоимость составила 174 тыс. рублей.