Aegis Ashore с дежурства в Румынии снять, THAAD развернуть • 47 • Аналитика



Действия НАТО

Еще в начале весны стало известно, что США и НАТО планируют провести определенные работы на комплексе Aegis Ashore, размещенном на румынской базе Девеселу. В апреле эти данные получили официальное подтверждение, тогда же стали известны некоторые подробности будущих работ. Наконец, 17 мая на официальных ресурсах армии США появились сообщения о начале развертывания комплекса THAAD.











Комплекс «Иджис Эшор» был развернут и поставлен на дежурство в Румынии в 2014-16 гг. Последние несколько лет он несет боевое дежурство и решает задачи по отслеживанию потенциально опасных объектов. В соответствии с планами командования США и НАТО, этот объект должен пройти ремонт и модернизацию. Для этого его придется на несколько недель снять с дежурства.



Подробности необходимой модернизации не уточнялись. Вероятно, предусматривается восстановление технической готовности, замена тех или иных комплектующих, а также обновление программного обеспечения. Отсутствие информации о целях и задачах текущей модернизации приводит к появлению самых смелых версий, в том числе переходящих в обвинения.



Не желая оставлять восточное направление без ПРО, США организовали замену для выведенного комплекса Aegis Ashore. На той же базе развернут мобильный комплекс THAAD. По своим характеристикам и возможностям он заметно отличается от «Иджис Эшор», но при этом может обеспечить решение поставленных задач. Кроме того, его переброска и развертывание не требуют много времени.



На данный момент стационарный комплекс Aegis Ashore «выключен» и обслуживается. Боевое дежурство вместо него несет мобильный THAAD. Такое положение дел будет сохраняться, как минимум, несколько недель. В дальнейшем модернизированный «Иджис Эшор» вернут на дежурство, а THAAD должен быть свернут и возвращен к месту постоянного базирования.



Реакция России

Россия постоянно критиковала американские планы по развертыванию систем ПРО в Восточной Европе. Каждый шаг США и НАТО в этом направлении вызывал известную реакцию. Еще в апреле ситуацию на базе Девеселу прокомментировал заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко. Дипломат отметил характерные особенности наблюдаемой ситуации, а также задал неудобные вопросы.



Замминистра напомнил о заявлениях последних лет: США и НАТО постоянно говорили, что восточноевропейские объекты ПРО не несут угрозы российским ядерным силам. Однако теперь возникает вопрос о сути модернизации комплекса Aegis Ashore. Сейчас США занимаются совершенствованием своих противоракетных технологий, и считается, что американская ПРО должна обеспечить перехват российских вооружений. Это относится и к комплексам в Восточной Европе.



Также А. Грушко поднял тему сроков службы. Поскольку «нет ничего более постоянного, чем временное», возникает вопрос: как долго THAAD будет оставаться в Румынии, и какие задачи на него возложат. При всех этих вопросах, Россия намерена следить за действиями зарубежных партнеров.



Почти безопасен

Текущую ситуацию вокруг систем ПРО на базе Девеселу можно разделить на два основных вопроса. Первый затрагивает перспективы модернизируемого стационарного комплекса, а второй касается недавно развернутого мобильного. Внимательное рассмотрение двух этих вопросов позволяет представить последствия текущих работ, а также определить стратегию дальнейших действий.



Комплекс THAAD, выполняющий функции временной замены, вряд ли можно считать серьезной угрозой для российских стратегических вооружений и, как следствие, для наших национальных интересов. Эта система призвана поражать боевые блоки баллистических ракет на нисходящей части траектории. Дальность перехвата – 200 км, высота – до 150 км. Максимальная скорость баллистической цели, по разным данным, не превышает 3,5-4 км/с.





Развернутая батарея THAAD может представлять определенную опасность для российских вооружений, однако ее не стоит переоценивать. Специфика применения российских ударных средств и комплекса ПРО позволяет обойтись без особого беспокойства. По крайней мере, Россия имеет большой выбор наступательных вооружений, часть которых не подвержена рискам перехвата системой THAAD.



Главный риск

В то же время, модернизация стационарного комплекса Aegis Ashore является серьезным поводом для беспокойства. Американская сторона не торопится раскрывать ее цели и задачи, что само по себе является дестабилизирующим фактором. Кроме того, постоянно высказываются подозрения о наличии у «Иджис Эшор» особых возможностей. Старые подозрения и данные о новой модернизации становятся основой для понятных выводов.









Комплекс Aegis Ashore, по своей сути, является набором изначально корабельных средств, смонтированных на сухопутном сооружении. В его состав входит универсальная пусковая установка Mk 41, используемая кораблями для запуска широкого круга ракет разного назначения. Существует правдоподобная версия, что «Иджис Эшор» сохраняет такие возможности и может использовать не только противоракеты, но и ударные системы по типу Tomahawk.



Это противоречит условиям приостановленного договора о РСМД, а также представляет прямую угрозу интересам России. США всячески отрицают возможность использования «Томагавков» на объектах Aegis Ashore, однако российское руководство не склонно верить этому.



В нынешних условиях имеют право на жизнь самые разные версии, в том числе и предусматривающие риски для нашей страны. Так, нельзя исключать, что текущая модернизация Aegis Ashore на базе Девеселу, как ранее указывал А. Грушко, направлена на повышение боевых характеристик комплекса, и после ее завершения этот объект станет более опасным для наших ядерных сил.



Поскольку США намерены выйти из договора о РСМД, модернизация может предусматривать обеспечение совместимости «Иджис Эшор» с крылатыми ракетами. В таком случае в опасной близости от российских границ оказывается мощное средство первого удара, представляющее угрозу нашим интересам.



Ответные действия

Чтобы не оказаться в сложном положении, необходимо учитывать действия зарубежных стран и принимать необходимые меры. Текущая обстановка позволяет предполагать появление в Румынии не только противоракетной обороны, но и средств для нанесения удара. В таком случае объекты на базе Девеселу могут быть опасны не только для российских СЯС.



Методы борьбы с новыми угрозами вполне понятны и даже очевидны. На официальном уровне неоднократно говорилось, что объекты ПРО НАТО в Восточной Европе рискуют стать приоритетной целью для российских ударных систем. Кроме того, наша страна располагает вооружениями, способными прорывать такую оборону.



Здесь стоит вспомнить о комплексе THAAD. Он развернут временно, но в дальнейшем его могут перевести на постоянное дежурство. В таком случае его задачей будет противоракетная оборона стационарного комплекса. Это известным образом затруднит борьбу с объектами НАТО, но все же не сделает ее невозможной.



Вооружение комплекса Aegis Ashore крылатыми ракетами представляет серьезную угрозу для России. В то же время и с ней можно бороться. Наша страна располагает развитой эшелонированной системой ПВО на западном направлении, которая сможет вовремя обнаружить атаку и отразить ее, не понеся серьезных потерь. "Новый" украинский разведывательный корабль шокировал польского эксперта



Россия к негативным сценариям готова

Таким образом, Россия готова к негативным сценариям развития ПРО на базе Девеселу. Если угроза от этих объектов усилится и приобретет новые формы, российская армия сможет быстро адаптироваться к таким изменениям и организовать требуемый ответ. Впрочем, возможен и менее суровый вариант развития событий, при котором комплекс Aegis Ashore модернизируют без внедрения новых функций, THAAD снимут с дежурства и вернут на свою базу, а обстановка в целом вернется к прежнему виду. Однако точный сценарий событий будущего остается неизвестным, и потому России нужно быть готовой к любым действиям зарубежных стран. В настоящее время США и НАТО в целом осуществляют доработку одного из объектов противоракетной обороны в Восточной Европе. Комплекс Aegis Ashore на румынской базе Девеселу временно снимается с дежурства, а для его замены осуществлено развертывание системы THAAD аналогичного назначения. Подобные события привлекают внимание ряда стран и вызывают ожидаемые вопросы. Как замена одной системы ПРО другой скажется на обстановке в регионе? Что следует делать заинтересованным странам?Еще в начале весны стало известно, что США и НАТО планируют провести определенные работы на комплексе Aegis Ashore, размещенном на румынской базе Девеселу. В апреле эти данные получили официальное подтверждение, тогда же стали известны некоторые подробности будущих работ. Наконец, 17 мая на официальных ресурсах армии США появились сообщения о начале развертывания комплекса THAAD.Комплекс «Иджис Эшор» был развернут и поставлен на дежурство в Румынии в 2014-16 гг. Последние несколько лет он несет боевое дежурство и решает задачи по отслеживанию потенциально опасных объектов. В соответствии с планами командования США и НАТО, этот объект должен пройти ремонт и модернизацию. Для этого его придется на несколько недель снять с дежурства.Подробности необходимой модернизации не уточнялись. Вероятно, предусматривается восстановление технической готовности, замена тех или иных комплектующих, а также обновление программного обеспечения. Отсутствие информации о целях и задачах текущей модернизации приводит к появлению самых смелых версий, в том числе переходящих в обвинения.Не желая оставлять восточное направление без ПРО, США организовали замену для выведенного комплекса Aegis Ashore. На той же базе развернут мобильный комплекс THAAD. По своим характеристикам и возможностям он заметно отличается от «Иджис Эшор», но при этом может обеспечить решение поставленных задач. Кроме того, его переброска и развертывание не требуют много времени.На данный момент стационарный комплекс Aegis Ashore «выключен» и обслуживается. Боевое дежурство вместо него несет мобильный THAAD. Такое положение дел будет сохраняться, как минимум, несколько недель. В дальнейшем модернизированный «Иджис Эшор» вернут на дежурство, а THAAD должен быть свернут и возвращен к месту постоянного базирования.Россия постоянно критиковала американские планы по развертыванию систем ПРО в Восточной Европе. Каждый шаг США и НАТО в этом направлении вызывал известную реакцию. Еще в апреле ситуацию на базе Девеселу прокомментировал заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко. Дипломат отметил характерные особенности наблюдаемой ситуации, а также задал неудобные вопросы.Замминистра напомнил о заявлениях последних лет: США и НАТО постоянно говорили, что восточноевропейские объекты ПРО не несут угрозы российским ядерным силам. Однако теперь возникает вопрос о сути модернизации комплекса Aegis Ashore. Сейчас США занимаются совершенствованием своих противоракетных технологий, и считается, что американская ПРО должна обеспечить перехват российских вооружений. Это относится и к комплексам в Восточной Европе.Также А. Грушко поднял тему сроков службы. Поскольку «нет ничего более постоянного, чем временное», возникает вопрос: как долго THAAD будет оставаться в Румынии, и какие задачи на него возложат. При всех этих вопросах, Россия намерена следить за действиями зарубежных партнеров.Текущую ситуацию вокруг систем ПРО на базе Девеселу можно разделить на два основных вопроса. Первый затрагивает перспективы модернизируемого стационарного комплекса, а второй касается недавно развернутого мобильного. Внимательное рассмотрение двух этих вопросов позволяет представить последствия текущих работ, а также определить стратегию дальнейших действий.Комплекс THAAD, выполняющий функции временной замены, вряд ли можно считать серьезной угрозой для российских стратегических вооружений и, как следствие, для наших национальных интересов. Эта система призвана поражать боевые блоки баллистических ракет на нисходящей части траектории. Дальность перехвата – 200 км, высота – до 150 км. Максимальная скорость баллистической цели, по разным данным, не превышает 3,5-4 км/с.Развернутая батарея THAAD может представлять определенную опасность для российских вооружений, однако ее не стоит переоценивать. Специфика применения российских ударных средств и комплекса ПРО позволяет обойтись без особого беспокойства. По крайней мере, Россия имеет большой выбор наступательных вооружений, часть которых не подвержена рискам перехвата системой THAAD.В то же время, модернизация стационарного комплекса Aegis Ashore является серьезным поводом для беспокойства. Американская сторона не торопится раскрывать ее цели и задачи, что само по себе является дестабилизирующим фактором. Кроме того, постоянно высказываются подозрения о наличии у «Иджис Эшор» особых возможностей. Старые подозрения и данные о новой модернизации становятся основой для понятных выводов.Комплекс Aegis Ashore, по своей сути, является набором изначально корабельных средств, смонтированных на сухопутном сооружении. В его состав входит универсальная пусковая установка Mk 41, используемая кораблями для запуска широкого круга ракет разного назначения. Существует правдоподобная версия, что «Иджис Эшор» сохраняет такие возможности и может использовать не только противоракеты, но и ударные системы по типу Tomahawk.Это противоречит условиям приостановленного договора о РСМД, а также представляет прямую угрозу интересам России. США всячески отрицают возможность использования «Томагавков» на объектах Aegis Ashore, однако российское руководство не склонно верить этому.В нынешних условиях имеют право на жизнь самые разные версии, в том числе и предусматривающие риски для нашей страны. Так, нельзя исключать, что текущая модернизация Aegis Ashore на базе Девеселу, как ранее указывал А. Грушко, направлена на повышение боевых характеристик комплекса, и после ее завершения этот объект станет более опасным для наших ядерных сил.Поскольку США намерены выйти из договора о РСМД, модернизация может предусматривать обеспечение совместимости «Иджис Эшор» с крылатыми ракетами. В таком случае в опасной близости от российских границ оказывается мощное средство первого удара, представляющее угрозу нашим интересам.Чтобы не оказаться в сложном положении, необходимо учитывать действия зарубежных стран и принимать необходимые меры. Текущая обстановка позволяет предполагать появление в Румынии не только противоракетной обороны, но и средств для нанесения удара. В таком случае объекты на базе Девеселу могут быть опасны не только для российских СЯС.Методы борьбы с новыми угрозами вполне понятны и даже очевидны. На официальном уровне неоднократно говорилось, что объекты ПРО НАТО в Восточной Европе рискуют стать приоритетной целью для российских ударных систем. Кроме того, наша страна располагает вооружениями, способными прорывать такую оборону.Здесь стоит вспомнить о комплексе THAAD. Он развернут временно, но в дальнейшем его могут перевести на постоянное дежурство. В таком случае его задачей будет противоракетная оборона стационарного комплекса. Это известным образом затруднит борьбу с объектами НАТО, но все же не сделает ее невозможной.Вооружение комплекса Aegis Ashore крылатыми ракетами представляет серьезную угрозу для России. В то же время и с ней можно бороться. Наша страна располагает развитой эшелонированной системой ПВО на западном направлении, которая сможет вовремя обнаружить атаку и отразить ее, не понеся серьезных потерь.Таким образом, Россия готова к негативным сценариям развития ПРО на базе Девеселу. Если угроза от этих объектов усилится и приобретет новые формы, российская армия сможет быстро адаптироваться к таким изменениям и организовать требуемый ответ. Впрочем, возможен и менее суровый вариант развития событий, при котором комплекс Aegis Ashore модернизируют без внедрения новых функций, THAAD снимут с дежурства и вернут на свою базу, а обстановка в целом вернется к прежнему виду. Однако точный сценарий событий будущего остается неизвестным, и потому России нужно быть готовой к любым действиям зарубежных стран. Рябов Кирилл Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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