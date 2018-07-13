|
Адвокаты Вышинского подготовили апелляцию на судебное решение о продлении ареста
13 июля 2018, 13:39 • 45 • Украина
Защита главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского 13 июля подаст апелляцию на решение городского суда Херсона о продлении ему ареста до 13 сентября.
РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Вышинского Андрея Доманского.
«Апелляцию подготовили. Сегодня после обеда документы будут направлены по почте в Херсонский городской суд», — рассказал Доманский.
Ранее Городской суд Херсона продлил арест руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на два месяца без возможности залога.
Защита Вышинского заявила, что обжалует это решение.
В МИД России прокомментировали продление ареста главного редактора РИА Новости Украина.
Подпишитесь на нас
45
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
07 июля 2018, 11:39
|
09 июля 2018, 09:09
|
12 июля 2018, 15:09
|
07 июля 2018, 19:39
|
08 июля 2018, 10:24
|
08 июля 2018, 18:40
|
07 июля 2018, 19:56