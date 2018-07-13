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Адвокаты Вышинского подготовили апелляцию на судебное решение о продлении ареста

13 июля 2018, 13:39  •  45 • Украина
Защита главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского 13 июля подаст апелляцию на решение городского суда Херсона о продлении ему ареста до 13 сентября.
 
РИА Новости
 

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Вышинского Андрея Доманского.

«Апелляцию подготовили. Сегодня после обеда документы будут направлены по почте в Херсонский городской суд», — рассказал Доманский.

Ранее Городской суд Херсона продлил арест руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на два месяца без возможности залога.

Защита Вышинского заявила, что обжалует это решение.

В МИД России прокомментировали продление ареста главного редактора РИА Новости Украина. 

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