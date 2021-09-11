Адвокаты оценили проект о пожизненном сроке для педофилов

Законопроект о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов, который внесли в Госдуму, поддержит любой здравомыслящий человек. Такое мнение в пятницу, 10 сентября, «Известиям» выразила адвокат Лариса Феттер.

Ранее в этот же день стало известно, что документ внесли на рассмотрение нижней палаты парламента партия «Единая Россия» и первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

«Когда общественная опасность действий преступника слишком велика и жертвами становятся дети, то изоляция таких людей — или нелюдей — благо для всех. Надеюсь, инициатива станет законом и наши дети будут в большей степени защищены», — указала она.

Последний раз уголовное законодательство в области преступлений в сфере половой свободы и неприкосновенности несовершеннолетних менялось в 2012 году, напомнил адвокат — партнер адвокатского бюро Москвы «Щеглов и Партнеры» Артем Лиляк.

Речь идет о внесении поправок в Уголовный кодекс, согласно которым злоумышленникам, совершившим преступление против половой неприкосновенности лица, не достигшего 14-летнего возраста, грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, если ранее он уже совершал аналогичные деяния против несовершеннолетних.

Тогда изменения, как отметил юрист, были обоснованы, в том числе, статистикой совершаемых повторных преступлений.

«Дети — одни из наименее защищенных социальных групп, как в силу физического развития, так и в силу еще не до конца окрепшей психики. Детьми можно манипулировать, можно войти в контакт, можно создать у них искаженное представление о реальности. В конце концов, просто физически подавить сопротивление», — заявил Лиляк.

Эксперт при этом отметил, что как именно сработают поправки, будет известно после того, как они будут приняты и вступят в силу.

Внесенный в Госдуму законопроект предполагает введение максимального наказания в виде пожизненного лишения свободы на педофилов за повторное совершение насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних до 18 лет.

Также предлагается вменять пожизненный срок для ранее не привлекавшихся по данным статьям педофилов за аналогичные преступления в отношении двух и более несовершеннолетних.

6 сентября две десятилетние девочки пропали в Кемеровской области. На следующий день в Сети появилась запись с камеры видеонаблюдения, как несовершеннолетние вместе с неким мужчиной делают покупки в продуктовом магазине. По факту исчезновения школьниц возбудили уголовное дело.

На следующий день был задержан подозреваемый в похищении детей, им оказался 41-летний Виктор Пестерников, который ранее уже отсидел срок за преступление, связанное с насильственными действиями сексуального характера. Девочек тогда же нашли убитыми.

По версии следствия, злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заманил девочек в заброшенный дом, где проживал. Там он надругался над ними и задушил. Пастерникову, который дал признательные показания, предъявили обвинение по трем статьям Уголовного кодекса. Суд в Кемерово 9 сентября арестовал мужчину на два месяца.