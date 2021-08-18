Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Мария Захарова о решении Польши: "Не могла поверить, что это не фейк"
Небензя выдал предупреждение четырём странам об афганских беженцах
Властям Афганистана выставили требование 67 стран. Кроме России
США нанесли удар по лучшим людям России
Главная / В России

«Адвокаты ничего не делали»: как секретарь стала главной обвиняемой по делу юристов-мошенников

18 августа 2021, 12:25  •  58 • В России
В Москве началось рассмотрение уголовного дела в отношении сотрудников юридической фирмы ООО «МЦПП», обвиняемых в мошенничестве. По версии следствия, юристы брали с клиентов деньги, но услуги им не оказывали. При этом правоохранители считают, что организовала преступную схему 27-летняя секретарь, которая встречала посетителей на ресепшене. Адвокат девушки уверяет, что за аферами стояли совсем другие люди, и просит признать расследование незаконным.
 
РИА Новости © Руслан Кривобок
 

Лефортовский районный суд Москвы начал рассмотрение дела против сотрудников юридической фирмы ООО «МЦПП», обвиняемых по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере). По версии следствия, они брали с клиентов деньги, но не оказывали услуги.

По большинству эпизодов (20 из 27) организатором названа 27-летняя секретарь Анастасия Смоланова. Если вина девушки будет доказана в суде, ей грозит до десяти лет лишения свободы.

Адвокат Смолановой Олег Пахомов утверждает, что его подзащитную подставили.

«Смоланова работала секретарём, приём клиентов не вела и, соответственно, обязательств никаких не брала и не давала обещаний. Странно видеть, что люди, которые непосредственно работали с клиентами, остались в стороне и проходят по делу свидетелями, а секретарь с ресепшена, отвечавшая за чай, кофе и отправку корреспонденции, признана виновной», — заявил он RT.

Стандартные обязанности

Как рассказала RT сама Смоланова, на работу в ООО «МЦПП» она устроилась в 2018 году. Сначала, по её словам, в фирме был один управляющий, но вскоре компанию возглавили Ахмед Шамоян и Рахман Агайгельдиев.

«У меня были стандартные обязанности: встречала клиентов, относила корреспонденцию на почту и так далее. Бывало, приходили недовольные клиенты скандалить, тогда я регистрировала их жалобы, но это были нечастые случаи, поэтому я ничего не подозревала», — говорит она.

Адвокат девушки уточняет: доказательства вины Анастасии строятся на том, что клиенты переводили деньги за оказанные услуги на её карту, а она потом снимала их и отдавала начальству.

«У меня на ресепшене был аппарат, куда можно карту прикладывать, потом он сломался, стали переводить деньги на карту жены Ахмеда. Потом попросили мою, объяснили, что в этом нет ничего противозаконного, раньше же на карту жены деньги шли», — поясняет Смоланова.

Зимой 2020 года, по словам девушки, к ней неожиданно пришли оперативники. Оказалось, что в конце 2019-го было заведено уголовное дело о мошенничестве — заявление написал клиент, который переводил деньги ей на карту. «Поэтому меня и посчитали главной», — говорит Анастасия.

Лишили права на защиту

 

По словам Смолановой, управляющие фирмой пообещали ей помочь и выделили адвоката, который убедил её изменить показания.

«Меня попросили сказать, что я отдавала деньги только старому управляющему, с которым проработала месяц. Мне хорошо мозги промыли. Сказали, что я должна стоять на своих показаниях. Мол, с полицией уже всё решили, а это всё просто формальность», — рассказывает Анастасия.

Затем, продолжает девушка, ей предоставили другого адвоката — женщину, которая вскоре вышла замуж за одного из управляющих.

«По идее, она должна была от меня отказаться, это явный конфликт интересов. Но она продолжала со мной работать. И только когда дело ушло в суд, я увидела, что адвокаты ничего не делали, даже ущерб не погасили по большинству эпизодов. Я поняла, что меня вводят в заблуждение и собираются отправить в тюрьму», — говорит Смоланова.

Адвокат Пахомов считает, что следствие с самого начала расследования уголовного дела не предприняло должных мер по защите свидетелей и его доверитель фактически была лишена права на защиту. «На неё давили, её вводили в заблуждение, чтобы она пошла на изменение показаний», — говорит он.

В работе фирмы не участвовали

Адвокат отмечает, что несмотря на показания свидетелей (имеются в распоряжении RT) о том, что реальными руководителями фирмы были Ахмед Шамоян и Рахман Агайгельдиев, по делу они проходят только в качестве свидетелей. 

«Следствие почему-то, игнорируя очевидные факты, решило привлечь к уголовной ответственности мою подзащитную», — говорит Пахомов.

Он подчёркивает, что управляющие фирмы являются адвокатами. «В отношении данной категории лиц УПК РФ определена исключительная подследственность — Следственный комитет РФ, а расследование по ООО «МЦПП» вели полицейские», — уточнил юрист.

По словам Пахомова, он уже направил жалобу на действия следствия в прокуратуру и просит признать расследование незаконным из-за подследственности.

В свою очередь, Шамоян и Агайгельдиев заявили RT, что отношения к деятельности фирмы не имели.

По словам Шамояна, в этом деле он участвует только в качестве адвоката. «Сам я по делу не прохожу и не могу давать никакие комментарии без разрешения доверителя», — сообщил он.

Агайгельдиев также отрицает, что как-то участвовал в работе фирмы. «Я не являюсь и никогда не был руководителем. У меня есть адвокатский статус, поэтому я по закону не могу занимать подобные должности», — заявил он. От более подробных комментариев юрист отказался.

Просто халатность

 

RT удалось связаться с другим обвиняемым Никитой Анненковым, который работал управляющим  ООО «МЦПП» в 2016—18 гг.

«Под моим руководством фирма отработала более 800 дел, никаких нареканий по ним не было. И тут следователь нашёл пять непонятных дел, и меня туда приписали, потому что надо было сделать группу», — заявил он.

Анненков утверждает, что вменяемые ему эпизоды — это дела, которые завершились уже после его ухода из фирмы, и два эпизода, по которым изначально претензий не было.

Он считает, что реальный преступник в выявленной полицией «группе», скорее всего, только один — бывший сотрудник компании Мирзаги Афсараги оглы Алиев.

«Заявление, по которому первоначально возбудили дело, связано с ним. Он действительно пообещал клиенту «решить все вопросы», взял деньги и скрылся», — подтверждает адвокат Пахомов.

По его словам, Алиев уже был осуждён и получил три года условно (приговор есть в распоряжении RT).

«Алиев признал, что за пределами компании обманывал людей, он признал всё, но сказал, что ему давал указания генеральный директор. Так начали дальше раскручивать, а если другие эпизоды посмотреть, это просто халатность», — полагает Анненков.

В пресс-службе УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве не стали подробно комментировать обстоятельства расследования. Там отметили только, что дело направлено прокуратурой ЮВАО г. Москвы в Лефортовский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





58
Источник
Похожие новости
16 августа 2021, 09:05
«Думали, нас расстреливать будут»: Герой России Владимир Шарпатов — о побеге экипажа Ил-76 из Кандагара
15 августа 2021, 15:40
«По полу из-за температуры невозможно было ходить»: Игорь Пахачев рассказал, как спасал людей из автобуса в Воронеже
17 августа 2021, 08:00
Космическое око: на что способна новейшая российская радиолокационная станция «Сула»
17 августа 2021, 17:10
«Полностью «ушли из эфира»: почему лидеров преступного мира так сложно привлечь по «антиворовской» статье УК
16 августа 2021, 19:10
«Заработал» более миллиона рублей: в Петербурге высокопоставленный борец с коррупцией задержан при получении взятки
18 августа 2021, 01:25
«Они принадлежали к когорте первопроходцев»: Путин выразил соболезнования семьям членов экипажа разбившегося Ил-112В
Новости партнеров
 
Выбор дня
18 августа 2021, 06:05
Анатолий Пашинин и Алексей Горбунов об украинском кино, возможности вернуться в Росси...
18 августа 2021, 04:15
"Россия не торгует территориями": На условие МИД Украины по Крыму в Госдуме...
18 августа 2021, 01:30
В России ответили на дипломатический выпад от Северной Македонии
18 августа 2021, 08:50
Америка потребовала от Афганистана ценности. Мы на очереди
18 августа 2021, 09:45
"Талибан"* выдвинул первое требование к жителям Афганистана
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 августа 2021, 06:05
Анатолий Пашинин и Алексей Горбунов об украинском кино, возможности вернуться в Россию и предательстве
16 августа 2021, 04:35
Владимир Зеленский ищет поддержку в Китае, чтобы насолить США. Японцы называют это "горькой пилюлей"
15 августа 2021, 22:10
Шок и ужас: мир увидел в Афганистане свою судьбу
14 августа 2021, 12:15
Польша и Украина испытали шок после "очереденого предательства союзников" - СМИ
16 августа 2021, 06:25
Банановая республика
12 августа 2021, 05:15
"Они действительно не понимают?" В Раде испуганы из-за предупреждений Путина Киеву
15 августа 2021, 02:00
"Извините, это я ещё интеллигентно": Захарова разоблачила ложь о "Би-би-си" и "Дожде"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.