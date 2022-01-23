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Адвокаты Молдавии объявили забастовку

23 января 2022, 11:15  •  113 • Украина
Майя Санду настроила против себя ещё и адвокатов
В Молдавии продолжается забастовка адвокатов – полное прекращение адвокатской деятельности, в том числе и в рамках юридической помощи, которая гарантируется государством.
Решение о забастовке принял Совет союза адвокатов на своём внеочередном собрании.
Причиной для забастовки стали поправки, предложенные пропрезидентской партией PAS в закон «‎Об адвокатуре».
Эти поправки являются «атакой на независимость адвокатов», заявил глава Союза адвокатов Молдовы Дорин Попеску во время брифинга, на котором он выступил вместе с депутатами от Блока коммунистов и социалистов.
«‎У этих поправок нет ясности. Путём аннулирования гарантий адвокатов, предусмотренных в Законе «Об адвокатуре», преследуется цель сделать так, чтобы адвокаты не могли защищать своих клиентов‎»‎,
– считает депутат-социалист Адриан Лебединский.
А другой депутат-социалист, Василий Боля, не сомневается: эти поправки и были разработаны с единственной целью – оказывать давление на адвокатов.
Депутаты обратились к властям с просьбой одуматься и отозвать предложенные поправки в закон.
По словам Дорина Попеску, власти не обсуждали эти поправки с адвокатами, которые теперь требуют проведения предварительных консультаций. Кроме того, стало известно, что в прокуратуре составляются списки тех адвокатов, кто примет участие в забастовке.
Тем не менее парламентское большинство, состоящее из депутатов партии PAS, утвердило все поправки к закону об адвокатуре, несмотря на то что у здания парламента в это время проходил митинг адвокатов, требующих отложить рассмотрение этого вопроса на две недели, чтобы у депутатов была возможность обсудить эти поправки с юристами.
Суть поправок заключается в том, что отныне адвоката можно задержать, арестовать, провести у него обыск и всё это без предварительного согласия Совета союза адвокатов. Ранее все подобные действия должны были согласовываться с Советом.
Забастовка будет продолжаться до понедельника, 24 января. У властей есть возможность ещё всё исправить и отменить поправки.
«Мы продолжим забастовку до понедельника. Если власти нас не услышат и не пойдут на диалог, мы готовы полностью заблокировать работу юридической системы. Думаю, властям не нужен этот скандал. Этими гарантиями адвокаты хотят защититься от злоупотреблений»,
– рассказал журналистам о планах член Совета союза адвокатов Юрий Мэрджиняну.
На сторону бастующих встала и временно исполняющая обязанности омбудсмена Майя Бэнэреску. Она призывает власти провести сначала широкие обсуждения и только потом выносить вопрос в парламент на голосование.
«Введение этой поправки снижает гарантии исполнения адвокатом своих обязанностей во всех процессах и напрямую затрагивает право гражданина на защиту и право на справедливое разбирательство»,
– считает Бэнэреску.
Но власти Молдовы не слышат…
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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