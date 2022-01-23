Адвокаты Молдавии объявили забастовку

Майя Санду настроила против себя ещё и адвокатов

В Молдавии продолжается забастовка адвокатов – полное прекращение адвокатской деятельности, в том числе и в рамках юридической помощи, которая гарантируется государством.

Решение о забастовке принял Совет союза адвокатов на своём внеочередном собрании.

Причиной для забастовки стали поправки, предложенные пропрезидентской партией PAS в закон «‎Об адвокатуре».

Эти поправки являются «атакой на независимость адвокатов», заявил глава Союза адвокатов Молдовы Дорин Попеску во время брифинга, на котором он выступил вместе с депутатами от Блока коммунистов и социалистов.

«‎У этих поправок нет ясности. Путём аннулирования гарантий адвокатов, предусмотренных в Законе «Об адвокатуре», преследуется цель сделать так, чтобы адвокаты не могли защищать своих клиентов‎»‎,

– считает депутат-социалист Адриан Лебединский.

А другой депутат-социалист, Василий Боля, не сомневается: эти поправки и были разработаны с единственной целью – оказывать давление на адвокатов.

Депутаты обратились к властям с просьбой одуматься и отозвать предложенные поправки в закон.

По словам Дорина Попеску, власти не обсуждали эти поправки с адвокатами, которые теперь требуют проведения предварительных консультаций. Кроме того, стало известно, что в прокуратуре составляются списки тех адвокатов, кто примет участие в забастовке.

Тем не менее парламентское большинство, состоящее из депутатов партии PAS, утвердило все поправки к закону об адвокатуре, несмотря на то что у здания парламента в это время проходил митинг адвокатов, требующих отложить рассмотрение этого вопроса на две недели, чтобы у депутатов была возможность обсудить эти поправки с юристами.

Суть поправок заключается в том, что отныне адвоката можно задержать, арестовать, провести у него обыск и всё это без предварительного согласия Совета союза адвокатов. Ранее все подобные действия должны были согласовываться с Советом.

Забастовка будет продолжаться до понедельника, 24 января. У властей есть возможность ещё всё исправить и отменить поправки.

«Мы продолжим забастовку до понедельника. Если власти нас не услышат и не пойдут на диалог, мы готовы полностью заблокировать работу юридической системы. Думаю, властям не нужен этот скандал. Этими гарантиями адвокаты хотят защититься от злоупотреблений»,

– рассказал журналистам о планах член Совета союза адвокатов Юрий Мэрджиняну.

На сторону бастующих встала и временно исполняющая обязанности омбудсмена Майя Бэнэреску. Она призывает власти провести сначала широкие обсуждения и только потом выносить вопрос в парламент на голосование.

«Введение этой поправки снижает гарантии исполнения адвокатом своих обязанностей во всех процессах и напрямую затрагивает право гражданина на защиту и право на справедливое разбирательство»,

– считает Бэнэреску.

Но власти Молдовы не слышат…