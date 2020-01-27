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Адвокаты Иссахар убедили её попросить помилования у Путина
27 января 2020, 01:09 • 8 • Политика
Гражданка Израиля Наама Иссахар обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помиловании. Об этом сообщил "Интерфакс" по сведениям адвокатов израильтянки.
Ранее российский суд приговорил Иссахар к 7,5 годам колонии за контрабанду гашиша. Девушку задержали в апреле прошлого года в Шереметьево, где она находилась в транзитной зоне с наркотиками в чемодане.
Такое решение было принято Иссахар после того как юристы передали её слова представителю Кремля Дмитрия Пескова. Ранее он заявил, что для её помилования требуется её личное обращение к Владимиру Путину.
После обсуждения вопроса с адвокатами Наама решила обратиться к президенту России с ходатайством о помиловании. Об этом говорится в заявлении её адвокатов Вадима Клювганта и Алексея Добрынина, передаёт телеканал "360".
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