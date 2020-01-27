Адвокаты Иссахар убедили её попросить помилования у Путина

Ранее российский суд приговорил Иссахар к 7,5 годам колонии за контрабанду гашиша. Девушку задержали в апреле прошлого года в Шереметьево, где она находилась в транзитной зоне с наркотиками в чемодане.

Такое решение было принято Иссахар после того как юристы передали её слова представителю Кремля Дмитрия Пескова. Ранее он заявил, что для её помилования требуется её личное обращение к Владимиру Путину.

После обсуждения вопроса с адвокатами Наама решила обратиться к президенту России с ходатайством о помиловании. Об этом говорится в заявлении её адвокатов Вадима Клювганта и Алексея Добрынина, передаёт телеканал "360".