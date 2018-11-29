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Адвокаты и прокуроры в деле Бутиной надеются на внесудебное решение
29 ноября 2018, 02:54 • 41 • Политика
Обвинение и защита в процессе над нашей соотечественницей Марией Бутиной надеются на внесудебное разрешение ее дела. «Стороны заявляют, что настроены оптимистично относительно внесудебного разрешения дела, однако же не смогли достичь окончательного соглашения в рамках установленного времени», - говорится в совместном обращении адвокатов и прокуроров к суду.
В связи с этим стороны процесса просят не назначать крайние сроки по рассмотрению ходатайств, уже приложенных к делу. Напомним, что в числе прочего это ходатайство защиты о переводе Бутиной из одиночной камеры в общую.
Очередное заседание суда должно пройти 19 декабря. В своем обращении адвокаты и прокуроры заявляют, что согласны с этой датой.
Напомним, что Марию Бутину, задержанную в США летом текущего года, обвиняют в работе в качестве иностранного агента. В случае вынесения обвинительного приговора нашей соотечественнице может грозить 15 лет тюрьмы.
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