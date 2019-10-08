Адвокату Трампа предложили рассказать в сенате о коррупции на Украине

Глава комитета сената США по судебным делам Линдси Грэм предложил адвокату Руди Джулиани, представляющему интересы американского президента Дональда Трампа, дать в сенате показания о коррупции на Украине.

Соответствующее предложение он опубликовал в Twitter.

«Я много раз читал и испытывал обеспокоенность от обвинений Руди Джулиани относительно коррупции на Украине и многих нарушений вокруг увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина», — написал он.

Have heard on numerous occasions disturbing allegations by @RudyGiuliani about corruption in Ukraine and the many improprieties surrounding the firing of former Prosecutor General Viktor Shokin.



(1/3) — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) 8 октября 2019 г.

По мнению политика, пришло время, чтобы сенат провёл расследование относительно коррупции и нарушений на Украине.

«Таким образом, я предоставлю господину Джулиани возможность предстать перед комитетом сената по судебным делам, чтобы проинформировать комитет о том, что его беспокоит», — отметил Грэм.

Therefore I will offer to Mr. Giuliani the opportunity to come before the Senate Judiciary Committee to inform the committee of his concerns.



(3/3) — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) 8 октября 2019 г.

Ранее Трамп заявил, что сын бывшего вице-президента Джо Байдена получал деньги от Украины и Китая.

29 сентября бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украину теперь будут вспоминать не только «в контексте коррупции и теневой экономики», но и из-за «теневой политики».