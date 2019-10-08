Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«С нами был микроавтобус с полицией»: журналист ВГТРК рассказал о съёмках в ЦАР ...
Мировая элита готовилась к этому 300 лет. Произошла инфантилизация планеты. Серг...
Плохие новости для власти: реальный рейтинг Путина около 20%
Свистать всех наверх!
Главная / Украина

Адвокату Трампа предложили рассказать в сенате о коррупции на Украине

08 октября 2019, 19:39  •  101 • Украина
Глава комитета сената США по судебным делам Линдси Грэм предложил адвокату Руди Джулиани, представляющему интересы американского президента Дональда Трампа, дать в сенате показания о коррупции на Украине.
 
Адвокат Трампа Руди Джулиани Reuters
 

Соответствующее предложение он опубликовал в Twitter.

«Я много раз читал и испытывал обеспокоенность от обвинений Руди Джулиани относительно коррупции на Украине и многих нарушений вокруг увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина», — написал он.

Have heard on numerous occasions disturbing allegations by @RudyGiuliani about corruption in Ukraine and the many improprieties surrounding the firing of former Prosecutor General Viktor Shokin.

(1/3)

— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) 8 октября 2019 г.

По мнению политика, пришло время, чтобы сенат провёл расследование относительно коррупции и нарушений на Украине.

«Таким образом, я предоставлю господину Джулиани возможность предстать перед комитетом сената по судебным делам, чтобы проинформировать комитет о том, что его беспокоит», — отметил Грэм.

Therefore I will offer to Mr. Giuliani the opportunity to come before the Senate Judiciary Committee to inform the committee of his concerns.

(3/3)

— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) 8 октября 2019 г.

Ранее Трамп заявил, что сын бывшего вице-президента Джо Байдена получал деньги от Украины и Китая.

29 сентября бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украину теперь будут вспоминать не только «в контексте коррупции и теневой экономики», но и из-за «теневой политики».

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



101
Источник
Похожие новости
08 октября 2019, 19:39
Киев обвинил Россию в обмане трибунала по возврату украинских судов
08 октября 2019, 19:39
Херсонский горсовет выступил против формулы Штайнмайера
08 октября 2019, 11:24
Белоруссия готова взять на себя разработку декларации о неразмещении РСМД в Европе
08 октября 2019, 13:09
В Кремле прокомментировали идеи подключения США к нормандскому формату
08 октября 2019, 01:39
Глава МИД Украины рассказал о трех вариантах развития ситуации в Донбассе
08 октября 2019, 00:09
МИД России: Киев продолжает курс на насильственную украинизацию страны
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 октября 2019, 10:39
Скабеева высмеяла оговорку Лукашенко о России на встрече с Зеленским
03 октября 2019, 09:39
Анна Тув: «Сын не может поверить, что папы и Кати больше нет»
05 октября 2019, 15:52
Слуга отреагирует на лагеря для жителей Украины?
04 октября 2019, 05:24
Лукашенко наплевал на обязательства перед Россией (Руслан Осташко)
05 октября 2019, 00:54
Запасной вариант: Киев готов к полной блокаде Донбасса
08 октября 2019, 02:12
Пашинский всё
05 октября 2019, 15:24
Спецпредставителем Госдепа по Украине станет попавшийся на краже свинины отставной ЦРУшник
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.