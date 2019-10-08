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Адвокату Трампа предложили рассказать в сенате о коррупции на Украине
08 октября 2019, 19:39 • 101 • Украина
Глава комитета сената США по судебным делам Линдси Грэм предложил адвокату Руди Джулиани, представляющему интересы американского президента Дональда Трампа, дать в сенате показания о коррупции на Украине.
Адвокат Трампа Руди Джулиани Reuters
Соответствующее предложение он опубликовал в Twitter.
«Я много раз читал и испытывал обеспокоенность от обвинений Руди Джулиани относительно коррупции на Украине и многих нарушений вокруг увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина», — написал он.
По мнению политика, пришло время, чтобы сенат провёл расследование относительно коррупции и нарушений на Украине.
«Таким образом, я предоставлю господину Джулиани возможность предстать перед комитетом сената по судебным делам, чтобы проинформировать комитет о том, что его беспокоит», — отметил Грэм.
Ранее Трамп заявил, что сын бывшего вице-президента Джо Байдена получал деньги от Украины и Китая.
29 сентября бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украину теперь будут вспоминать не только «в контексте коррупции и теневой экономики», но и из-за «теневой политики».
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