Адвокатом не получилось - стану депутатом: В Госдуме оценили шансы Пашаева на выборах-2021

Депутат Андрей Свинцов оценил амбиции экс-адвоката Михаила Ефремова Эльмана Пашаева, который ранее заявил о своём намерении податься в Госдуму России.

Бывший защитник артиста сообщил, что планирует принять участие в выборах в ГД в следующем году. Собеседник Nation News, однако, усомнился в успехе этого предприятия.

Он заметил, что юрист безнадёжно дискредитировал себя в ходе процесса над Ефремовым. Притом не только как адвоката, но и как человека. Тем не менее Свинцов не исключил, что Пашаеву всё же удастся по крайней мере прорваться в какую-то из множества политических партий.

Какая-то маргинальная, возможно, возьмёт его в свои ряды для того, чтобы привлечь внимание, - предположил парламентарий.

Однако даже в таком случае до Госдумы юристу всё равно будет далеко. Свинцов подытожил, что такой кандидат, как Пашаев, точно не сможет стать одним из числа депутатов ГД.