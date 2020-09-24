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Адвокатом не получилось - стану депутатом: В Госдуме оценили шансы Пашаева на выборах-2021

24 сентября 2020, 11:45  •  30 • Политика
Бывший защитник актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев решил стать депутатом после того, как адвокатом не получилось. В Госдуме оценили его шансы на выборах-2021. Парламентарий Андрей Свинцов усомнился в успехе этого предприятия.
Депутат Андрей Свинцов оценил амбиции экс-адвоката Михаила Ефремова Эльмана Пашаева, который ранее заявил о своём намерении податься в Госдуму России.
Бывший защитник артиста сообщил, что планирует принять участие в выборах в ГД в следующем году. Собеседник Nation News, однако, усомнился в успехе этого предприятия.
Он заметил, что юрист безнадёжно дискредитировал себя в ходе процесса над Ефремовым. Притом не только как адвоката, но и как человека. Тем не менее Свинцов не исключил, что Пашаеву всё же удастся по крайней мере прорваться в какую-то из множества политических партий.
Какая-то маргинальная, возможно, возьмёт его в свои ряды для того, чтобы привлечь внимание, - предположил парламентарий.
Однако даже в таком случае до Госдумы юристу всё равно будет далеко. Свинцов подытожил, что такой кандидат, как Пашаев, точно не сможет стать одним из числа депутатов ГД.

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