|
Адвокат заявил о неявке Порошенко на допрос в ГБР
30 января 2020, 23:09 • 90 • Украина
Адвокат бывшего президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань заявил, что его подзащитный не явится на допрос в Государственное бюро расследований Украины 31 января.
РИА Новости
Об этом информирует в Facebook пресс-служба партии Порошенко «Европейская солидарность».
«Порошенко до позднего вечера 3 февраля 2020 находится в командировке за пределами Украины и не может прибыть по вызову по уважительной причине», — заявил адвокат.
В сообщении говорится, что адвокат официально проинформировал следователей о неявке Порошенко.
Ранее Порошенко заявил, что 31 января его вызвали на допрос по делу об инциденте в Керченском проливе.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
90
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
24 января 2020, 20:54
|
26 января 2020, 15:24
|
26 января 2020, 02:24
|
25 января 2020, 23:09
|
30 января 2020, 16:54
|
26 января 2020, 02:09
|
26 января 2020, 02:24