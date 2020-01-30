Адвокат заявил о неявке Порошенко на допрос в ГБР

Адвокат бывшего президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань заявил, что его подзащитный не явится на допрос в Государственное бюро расследований Украины 31 января.

Об этом информирует в Facebook пресс-служба партии Порошенко «Европейская солидарность».

«Порошенко до позднего вечера 3 февраля 2020 находится в командировке за пределами Украины и не может прибыть по вызову по уважительной причине», — заявил адвокат.

В сообщении говорится, что адвокат официально проинформировал следователей о неявке Порошенко.

Ранее Порошенко заявил, что 31 января его вызвали на допрос по делу об инциденте в Керченском проливе.