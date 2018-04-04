Адвокат заявил, что капитана арестованного на Украине российского судна «Норд» похитили

Адвокат Дмитрий Щербина рассказал подробности исчезновения капитана арестованного украинскими пограничниками крымского судна «Норд» Владимира Горбенко.

«Сегодня в 06:20 представители погранслужбы Мариуполя, а именно морской охраны №23, подошли к судну, попросили выйти капитана на секундочку, предупредив: если что, будут открывать огонь на поражение. Он сошёл. Его пригласили на пять минут на военный корабль, который задерживал это судно, для уточнения каких-то деталей. Он пошёл — и до сих пор о нём ничего не известно», — цитирует адвоката РИА Новости.

По его словам, есть информация, что Горбенко затолкали в серую Skoda погранслужбы и вывезли за пределы территории порта в неизвестном направлении.

Как отметил Щербина, изначально было предположение, что капитана доставили в суд, но там сообщили, что Горбенко не привозили.

Адвокат подчеркнул, что это «фактически похищение человека».

Ранее сообщалось, что Горбенко вывезен украинскими пограничниками в неизвестном направлении.

Судно «Норд» было задержано 25 марта в Азовском море.