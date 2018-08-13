Адвокат заявил, что дело Януковича основано на желании политической расправы

Виталий Сердюк, адвокат бывшего президента Украины Виктора Януковича, в интервью RT заявил, что в основу уголовного дела против Януковича положены «исключительно громогласные заявления и желание использовать закон для политических расправ».

«Почему так долго расследуется дело? Потому что в его основу положен не фактаж, не материалы доказательственной базы, а исключительно громогласные заявления и желание использовать правоохранительную систему, использовать закон исключительно для политических расправ», — заявил он.

Адвокат добавил, что Януковичу «категорически не дают возможность выступить в свою защиту и лично обратиться к суду и народу».

«Система запрещает и не даёт нам возможность выводить в судебный процесс наших ключевых свидетелей, которые находятся в том числе на территории Российской Федерации и которые могут дать такие сведения, которые уже, в свою очередь, будут положены в основу обвинений к представителям действующей власти», — заявил он.

Также он заявил, что «ни одной толики в возможности для суда вынести обвинительный приговор по этому делу нет».

«Почему? Потому что в материалах данного дела присутствует вся без исключения пошаговая история данного конфликта, в том числе и подготовленные, собранные в рамках адвокатского расследования защитой доказательства», — сказал он.

Ранее Сердюк заявлял, что Януковичу «прекрасно известны» фамилии должностных лиц Генпрокуратуры и администрации президента Украины, которые управляют судебным процессом по его делу.