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Адвокат: Задержанные у берегов Крыма украинские моряки объявили голодовку

25 июня 2018, 15:09  •  164 • В России

Моряки украинского судна «ЯМК 0041», которых российские пограничники задержали в Черном море за браконьерство, объявили голодовку. Об этом заявил их адвокат Эдем Семедляев.

- По словам матери одного из моряков, они отказываются принимать пищу и находятся в отчаянии от неопределенности. Мы продолжаем работу по освобождению украинских моряков, - говорит Семедляев.

Он добавил, что с начала июня адвокаты моряков пытались встретиться со своими подзащитными и узнать их состояние, однако их не пропустили.

- После этого нами были поданы жалобы на горячие линии ФСБ, Главное пограничное управление Крыма и военную прокуратуру. Также нами были направлены жалоба в Севастопольский гарнизонный суд, жалоба в военную прокуратуру и в Следственный комитет заявление о преступлении. До настоящего времени ни на одну жалобу и заявления ответа нет, - утверждает Эдем Семедляев.

В погрануправлении ФСБ по Республике Крым отказались прокомментировать заявление адвоката.

Напомним, в начале мая у берегов Крыма задержали украинское рыболовецкое судно «ЯМК-0041». Моряки незаконно ловили сетями камбалу-калкан в исключительной экономической зоне РФ. В ходе проверочных мероприятий незаконные орудия лова – несколько километров сетей – изъяты, судно и экипаж (5 граждан Украины) доставлены на территорию Республики Крым для проведения процессуальных действий.

Четверо членов экипажа были допрошены как свидетели, а в отношении капитана в отношении капитана возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 256 УК РФ - Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов и избрана мера пресечения в виде заключения в СИЗО.

Крымские пограничники уже не раз заявляли о браконьерстве украинских моряков в Черном и Азовском морях. Так, в результате незаконной рыбной ловли граждане соседнего государства истребили более 70 краснокнижных дельфинов.

Кроме того, после ареста Украиной крымского рыболовецкого судна "Норд" крымские пограничники начали нести постоянное дежурство в Азовском море. С 30 апреля они проверяют документы у всех иностранных судов, которые заходят в акваторию. Украина публично возмутилась по этому поводу, но в крымском погрануправлении заверили, что иностранные моряки не предъявляют никаких претензий и спокойно относятся к проверкам.

Как сообщалось, 25 марта, крымское рыболовецкое судно "Норд" под флагом России украинские пограничники задержали в Азовском море - в 15 милях от Обиточной косы недалеко от Бердянска. Все 10 членов экипажа – жители Керчи с российскими паспортами. Капитану на Украине грозит уголовная ответственность, остальные члены экипажа отделались штрафами. Двоим рыбакам удалось пересечь границу и вернуться в родную Керчь.

После инцидента Россия усилила контроль за своими рыболовецкими судами и отправила пограничные катера на постоянное дежурство в Азовском море. Теперь рыбаки ежедневно предупреждают о своих маршрутах Росрыболовство и пограничников. Также у экипажей есть горячие линии для оперативной связи с ведомствами в случае экстренной необходимости.

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