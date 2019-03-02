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Адвокат: задержанному в Греции россиянину грозит опасность в случае выдачи Украине
02 марта 2019, 23:54 • 70 • Украина
Задержанному в Греции российскому гражданину, специалисту в сфере энергетики Евгению Калинину грозит опасность в случае выдачи Украине, заявил адвокат Яннис Рахиотис.
© Евгений Биятов РИА Новости
«Россиянину грозит смертельная опасность, если его выдадут Украине», — цитирует его ТАСС.
Ранее Рахиотис сообщил, что российский специалист в сфере энергетики Евгений Калинин задержан в Греции по запросу Украины.
По словам юриста, Украина обвиняет Калинина в нарушении налогового законодательства, при этом Рахиотис убеждён, что «это дело является политическим», а россиянин находится в списке сайта «Миротворец».
Как отмечалось, посольство России оказывает помощь задержанному в Греции Калинину.
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