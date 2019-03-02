Адвокат: задержанному в Греции россиянину грозит опасность в случае выдачи Украине

Задержанному в Греции российскому гражданину, специалисту в сфере энергетики Евгению Калинину грозит опасность в случае выдачи Украине, заявил адвокат Яннис Рахиотис.

«Россиянину грозит смертельная опасность, если его выдадут Украине», — цитирует его ТАСС.

Ранее Рахиотис сообщил, что российский специалист в сфере энергетики Евгений Калинин задержан в Греции по запросу Украины.

По словам юриста, Украина обвиняет Калинина в нарушении налогового законодательства, при этом Рахиотис убеждён, что «это дело является политическим», а россиянин находится в списке сайта «Миротворец».

Как отмечалось, посольство России оказывает помощь задержанному в Греции Калинину.