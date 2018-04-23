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Адвокат: За оставшимися на Украине моряками «Норда» усилилась слежка

23 апреля 2018, 18:54  •  66 • В России

Положение моряков с судна «Норд», оставшихся на Украине, усугубилось после «побега» двоих членов экипажа – Дмитрия Таразанова и Ирины Обориной. Об этом КП-Крым сообщил адвокат Дмитрий Щербина.

Напомним, 19 апреля двое членов экипажа сейнера "Норд" Ирина Оборина и Дмитрий Таразанов смогли пройти пограничный контроль и улететь из Киева в Минск, а оттуда через Москву – в родной Крым. Остальным семерым членов экипажа, которые предъявили аналогичные паспорта, выданные генконсульством РФ, не дали сесть на самолет. На них снова – уже в третий раз – составили административные протоколы.

- Это поднялось на уровень страны. Президент Порошенко инициировал внесение законопроекта о том, что если человек получил паспорт РФ на территории Крыма, то это основание для лишения гражданства Украины. Закручиваются гайки полностью - с участием премьер-министра и главы государства, - заявил Щербина.

По его словам, слежка за капитаном «Норда» Владимиром Горбенко усилилась.

- В Мелитополе (капитан живет там у родственников, - ред.) раньше ходили к нему только пограничники и сотрудники СБУ – наведывались, машины оставляли. А на выходных уже приезжала полиция. Теперь следят все, кому не лень, - отметил защитник.

Дмитрий Щербина подчеркнул, что, по сути, Таразанов и Оборина не сбегали с территории Украины, а покинули страну вполне законно.

- Они же не через контрабандистов, никого не обманывали. Приехали в аэропорт, показали документы. Сказали: «Мы моряки с судна «Норд». Вот мы судились, вот определение судов…». Они не скрывали информацию. Их пропустили, потому что не было оснований не пропускать. А потом, когда выяснилось, что двое уехали, поднялся переполох – и остальных просто не выпустили, - пояснил адвокат.

Напомним, рыбакам «выписали» два штрафа за попытки якобы незаконного пересечения границы Украины. Первый моряки получили просто потому, что украинская погранслужба задержала судно, с которого крымчане ловили тюльку в нейтральных водах. Второй раз их оштрафовали, когда членов экипажа пытались вывезти через пункт пропуска в Харьковской области на автомобилях диппредставительства РФ. На второй штраф адвокаты уже подали апелляцию, однако дату слушания еще не назначили. Третье взыскание тоже планируется оспаривать и, кроме того, подавать документы в ЕСПЧ.

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