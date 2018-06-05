Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Как пилят на ПМЭФ уже после его завершения (Руслан Осташко)
Путин в Вене обсудит развитие российско-австрийских связей и ключевые международ...
Гатилов считает, что в Совбезе ООН должны быть представлены развивающиеся страны
Лондон, гудбай! Бегство олигархов (Руслан Осташко)
Главная / Украина

Адвокат Януковича заявил, что сторона обвинения совершает давление на суд по делу о госизмене

05 июня 2018, 12:09  •  35 • Украина
Адвокат бывшего президента Украины Виктора Януковича заявил, что замгенпрокурора Украины оказывает давление на коллегию Оболонского районного суда Киева, сообщает РИА Новости.
 
© Komsomolskaya Pravda globallookpress.com
 

«Мы просим подготовить и направить в Высший совет правосудия обращение относительно применения необходимых мер для обеспечения независимости суда», — сказал адвокат Виталий Сердюк.

По его мнению, заявления заместителя генерального прокурора Евгения Енина о том, что приговор Януковичу может быть вынесен судом в течение месяца, являются давлением на суд.

17 мая в ходе заседания в режиме видеоконференции был допрошен в качестве свидетеля стороны защиты бывший командующий Внутренними войсками МВД Украины Станислав Шуляк.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

35
Источник
Похожие новости
05 июня 2018, 12:24
О «приватизации» Победы – кому и зачем понадобилось провоцировать Лукашенко
05 июня 2018, 12:09
В «Нафтогазе» рассказали о действиях по заморозке активов «Газпрома» в Nord Stream и Nord Stream 2
04 июня 2018, 16:39
Вера Савченко назвала результаты допроса на полиграфе её сестры Надежды фейком

04 июня 2018, 19:54
Глава «Укроборонпрома» рассказал о планах «давить» Россию качеством оружия
05 июня 2018, 02:24
«Заинтересованы, чтобы Евросоюз был единым и процветающим»: Путин ответил на вопросы австрийского телеканала
05 июня 2018, 12:09
Адвокат Януковича заявил, что сторона обвинения совершает давление на суд по делу о госизмене
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
01 июня 2018, 07:39
Хайли лайкли. Скрипалей отравила Англия
30 мая 2018, 06:54
Американский агент Путин
31 мая 2018, 05:39
Русофобов перестали впускать в Россию (Руслан Осташко)
31 мая 2018, 08:54
Длинная рука Су-57: февральские пуски положили на лопатки дорогое детище от «Локхид»
31 мая 2018, 13:39
Мигрантам из Таджикистана упростят условия для работы в России
04 июня 2018, 07:10
Бывшие союзники разорвут экономику США в клочья!
01 июня 2018, 18:54
«Мама, меня поцеловал самый главный президент»: Путин пообщался с юными пациентами Морозовской больницы
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.