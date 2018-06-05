Адвокат Януковича заявил, что сторона обвинения совершает давление на суд по делу о госизмене

Адвокат бывшего президента Украины Виктора Януковича заявил, что замгенпрокурора Украины оказывает давление на коллегию Оболонского районного суда Киева, сообщает РИА Новости.

«Мы просим подготовить и направить в Высший совет правосудия обращение относительно применения необходимых мер для обеспечения независимости суда», — сказал адвокат Виталий Сердюк.

По его мнению, заявления заместителя генерального прокурора Евгения Енина о том, что приговор Януковичу может быть вынесен судом в течение месяца, являются давлением на суд.

17 мая в ходе заседания в режиме видеоконференции был допрошен в качестве свидетеля стороны защиты бывший командующий Внутренними войсками МВД Украины Станислав Шуляк.