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Адвокат Януковича завил о желании экс-президента выступить в суде с последним словом

02 декабря 2018, 18:24  •  106 • Украина
Александр Горошинский, адвокат бывшего президента Украины Виктора Януковича, рассказал о намерении политика выступить с последним словом в суде.
 
© Григорий Сысоев РИА Новости
 

Об этом сообщает УНН.

По словам Горошинского, Янукович «ни в коем случае не будет отказываться от выступления».

При этом адвокат не подтвердил, состоится ли заседание, запланированное на среду, 5 декабря.

«О состоянии здоровья буду знать в понедельник-вторник (3—4 декабря. — RT). В любом случае он желает выступать в суде», — уточнил он.

Ранее стало известно, что Янукович был госпитализирован в Москве после игры в теннис.

Отмечалось, что политик получил травмы позвоночника и колена.

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