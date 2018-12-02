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Адвокат Януковича завил о желании экс-президента выступить в суде с последним словом
02 декабря 2018, 18:24 • 106 • Украина
Александр Горошинский, адвокат бывшего президента Украины Виктора Януковича, рассказал о намерении политика выступить с последним словом в суде.
© Григорий Сысоев РИА Новости
Об этом сообщает УНН.
По словам Горошинского, Янукович «ни в коем случае не будет отказываться от выступления».
При этом адвокат не подтвердил, состоится ли заседание, запланированное на среду, 5 декабря.
«О состоянии здоровья буду знать в понедельник-вторник (3—4 декабря. — RT). В любом случае он желает выступать в суде», — уточнил он.
Ранее стало известно, что Янукович был госпитализирован в Москве после игры в теннис.
Отмечалось, что политик получил травмы позвоночника и колена.
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