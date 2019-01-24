Адвокат Януковича прокомментировал признание судом в Киеве вины экс-президента

Адвокат Виктора Януковича Виталий Сердюк в беседе с RT прокомментировал сообщения о том, что Оболонский районный суд Киева признал вину бывшего президента Украины по делу о госизмене полностью доказанной.

«Основной мотив и задача, которая дана суду в этом процессе, — освободить от ответственности реальных виновников трагедии на «майдане», произошедшей в 2014 году... Реальные виновники находятся при власти и, осознавая свою ответственность и возможное наказание, инициировали этот процесс, чтобы переписать официальную историю 2014 года и переложить ответственность со своих плеч на плечи президента Виктора Януковича», — сказал Сердюк.

Ранее суд в Киеве признал доказанной вину Януковича по делу о госизмене.

Сообщалось, что прокуратура Украины просит суд заочно приговорить Януковича к 15 годам лишения свободы.