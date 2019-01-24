|
Адвокат Януковича назвал политически мотивированным решение суда
24 января 2019, 20:39 • 58 • Украина
Адвокат экс-президента Украины Виктора Януковича Александр Горошинский прокомментировал RT решение суда на Украине заочно приговорить бывшего украинского лидера Виктора Януковича к наказанию в виде 13 лет лишения свободы.
РИА Новости
«Данный приговор политически мотивирован по ряду причин. Во-первых, Оболонский суд был исключительно под контролем руководителей Украины, и они фактически формировали доказательную базу стороны обвинения. То есть все их свидетели — политические оппоненты Виктора Януковича», — сказал Горошинский.
По словам адвоката, в настоящее время планируется, кроме национального законодательства, обращаться ещё и к международным организациям и компетентным органам.
«Естественно, мы будем подавать апелляцию... Кроме того, мы уже обращались и будем обращаться в международные организации. В частности, в посольство США и европейские институции с тем, чтобы они нам дали соответствующую оценку. Компетентные органы Европейского союза уже установили, что данный суд является политически мотивированным, а уголовное производство в отношении Виктора Януковича является политическим преследованием», — подчеркнул он.
Ранее Оболонский районный суд Киева заочно приговорил Януковича к наказанию в виде 13 лет лишения свободы.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
58
Похожие новости
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
20 января 2019, 16:39
|
21 января 2019, 11:39
|
18 января 2019, 12:24
|
23 января 2019, 17:09
|
18 января 2019, 09:09
|
18 января 2019, 19:09
|
20 января 2019, 02:09