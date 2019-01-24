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Адвокат Януковича назвал политически мотивированным решение суда

24 января 2019, 20:39  •  58 • Украина
Адвокат экс-президента Украины Виктора Януковича Александр Горошинский прокомментировал RT решение суда на Украине заочно приговорить бывшего украинского лидера Виктора Януковича к наказанию в виде 13 лет лишения свободы.
 
РИА Новости
 

«Данный приговор политически мотивирован по ряду причин. Во-первых, Оболонский суд был исключительно под контролем руководителей Украины, и они фактически формировали доказательную базу стороны обвинения. То есть все их свидетели — политические оппоненты Виктора Януковича», — сказал Горошинский.

По словам адвоката, в настоящее время планируется, кроме национального законодательства, обращаться ещё и к международным организациям и компетентным органам.

«Естественно, мы будем подавать апелляцию... Кроме того, мы уже обращались и будем обращаться в международные организации. В частности, в посольство США и европейские институции с тем, чтобы они нам дали соответствующую оценку. Компетентные органы Европейского союза уже установили, что данный суд является политически мотивированным, а уголовное производство в отношении Виктора Януковича является политическим преследованием», — подчеркнул он.

Ранее Оболонский районный суд Киева заочно приговорил Януковича к наказанию в виде 13 лет лишения свободы.

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