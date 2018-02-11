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Адвокат Януковича: нарушения в деле о "майдане" приведут к отмене в ЕСПЧ любого приговора

11 февраля 2018, 12:54  •  243 • Украина

КИЕВ, 11 февраля. /ТАСС/. Решение украинского суда по заочному расследованию дела о трагических событиях на "майдане", возбужденное против экс-президента страны Виктора Януковича, принималось с нарушением Конвенции о защите прав человека в части доступа к правосудию, права на справедливый суд и защиту. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС заявил один из защитников бывшего украинского лидера, партнер адвокатского объединения "Авер Лекс" Виталий Сердюк.

"Те нарушения, которые произошли в момент рассмотрения этого дела, однозначно приведут к признанию Европейским судом [по правам человека] нарушений Украиной гарантированных Конвенцией права на доступ к правосудию, на справедливый суд и на защиту", - утверждает Сердюк. Он подчеркнул, что действия судьи при рассмотрении ходатайства о заочном расследовании дела о "майдане" приведут впоследствии "к отмене любого приговора относительно Виктора Януковича" в ЕСПЧ.

Таким образом, по словам адвоката, "власть, желая получить кратковременный пиар-эффект к годовщине "майдана", уже поставила точку на всем дальнейшем правовом продвижении этого дела, поскольку нарушены основополагающие права".

Ранее о том, что международный суд из-за применяемой заочной процедуры расследования может отменить решение, которое будет вынесено украинским судом по делу о событиях на "майдане", заявлял и начальник департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк.

Сердюк считает, что решение суда было вынесено спешно, так как незадолго до него генеральный прокурор Украины Юрий Луценко "заявил в интервью о том, что уже есть разрешение на заочную процедуру, но на тот момент его еще не было, и он поспешил исправить свою оплошность, а также предоставить обществу псевдорезультат своей "кропотливой" работы".

Второй причиной скорого вынесения такого решения Сердюк считает тот факт, что "Луценко является фигурантом этого дела, и целый ряд материалов, которые собрала защита, прямо свидетельствовал о его причастности к вооруженному характеру противостояний на "майдане". "Личный интерес генпрокурора в том, чтобы эти факты не стали достоянием общественности", - убежден Сердюк. По его мнению, именно поэтому на решающем заседании суда "с целью избежать их публичного исследования была проведена силовая замена честных адвокатов на адвоката из Центра бесплатной правовой помощи".

Он рассказал, что на заседании один из частных адвокатов Александр Горошинский планировал предоставить среди материалов в суд "пули калибра 9 мм, которые были выпущены предположительно из оружия, украденного с захваченных территориальных райотделов милиции, при этом именно об этом оружии говорил Луценко 19 февраля [2014 года] - за день до массовых расстрелов на "майдане".

Дело о "майдане"

7 февраля судья Печерского районного суда Киева Светлана Шапутько удовлетворила ходатайство Генеральной прокуратуры Украины о проведении заочного расследования по делу "майдана". Сообщалось, что решение суда обжалованию не подлежит. В ходе рассмотрения дела судья также приняла решение об отстранении от участия в процессе двух частных защитников экс-президента Виктора Януковича - Ольги Просянюк и Александра Горошинского. Янукович в своем последующем заявлении назвал отстранение адвокатов "панической атакой нынешней украинской власти".

Защита экс-президента заявила, что оспорит в ЕСПЧ решение киевского суда о заочном расследовании.

Вместе с бывшим главой государства по этому делу проходят экс-глава МВД Виталий Захарченко, его заместитель Виктор Ратушняк, экс-глава Службы безопасности Украины Александр Якименко, его первый заместитель Владимир Тоцкий и бывший замначальника - начальник милиции общественной безопасности ГУ МВД в Киеве Петр Федчук. Сам бывший президент и его адвокаты заявляют, что это дело является чистым политическим заказом с целью скрыть истинных виновников преступления. По словам адвоката Виталия Сердюка, защита располагает целым рядом материалов, которые доказывают причастность действующего руководства Украины к организации расстрелов на "майдане", умышленному кровопролитию с целью захвата власти в стране.

Как сообщил Сердюк, дело "майдана" и расследование по нему остановлено, начиная с 2014 года, а нынешнее решение суда об удовлетворении ходатайства о заочном расследовании "является просто "замыливанием" глаз простых людей, в том числе и потерпевших от противоправных действий".

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