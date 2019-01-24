Адвокат Януковича намерен обжаловать приговор по делу о госизмене

Адвокат Александр Байдик, представляющий интересы экс-президента Украины Виктора Януковича, заявил о намерении обжаловать приговор киевского суда по делу о госизмене в отношении его клиента.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Апелляционная жалоба будет подана стороной защиты однозначно, поскольку нас не устраивает приговор, который был вынесен», — сказал юрист.

Байдик напомнил, что у защиты Януковича есть 30 дней для подачи апелляции.

Ранее стало известно, что Оболонский районный суд Киева заочно приговорил Януковича к наказанию в виде 13 лет лишения свободы.

По мнению судей, вина экс-президента по делу о госизмене полностью доказана. При этом суд оправдал Януковича по статье о попытке изменения границ Украины.