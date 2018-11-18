Адвокат: Янукович не сможет выступить с последним словом в суде Киева 19 ноября

Александр Горошинский, адвокат бывшего президента Украины Виктора Януковича, рассказал, что его подзащитный не сможет выступить с последним словом в суде Киева в понедельник, 19 ноября, из-за госпитализации в Москве.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Он не может выступить завтра в суде, он лежит на больничной койке», — заявил Горошинский.

По его словам, политик Янукович получил серьёзную травму во время занятий спортом.

Ранее сайт kp.ru передавал, что политик был госпитализирован в российской столице после игры в теннис с подозрением на травмы позвоночника и колена.

Впоследствии экс-президент был переведён в частную клинику.

30 октября стало известно, что коллегия судей Оболонского районного суда Киева объявила о завершении стадии судебных прений по делу о госизмене Януковича.