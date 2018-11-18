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Адвокат: Янукович не сможет выступить с последним словом в суде Киева 19 ноября
18 ноября 2018, 13:09 • 77 • Украина
Александр Горошинский, адвокат бывшего президента Украины Виктора Януковича, рассказал, что его подзащитный не сможет выступить с последним словом в суде Киева в понедельник, 19 ноября, из-за госпитализации в Москве.
© Сергей Пивоваров РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«Он не может выступить завтра в суде, он лежит на больничной койке», — заявил Горошинский.
По его словам, политик Янукович получил серьёзную травму во время занятий спортом.
Ранее сайт kp.ru передавал, что политик был госпитализирован в российской столице после игры в теннис с подозрением на травмы позвоночника и колена.
Впоследствии экс-президент был переведён в частную клинику.
30 октября стало известно, что коллегия судей Оболонского районного суда Киева объявила о завершении стадии судебных прений по делу о госизмене Януковича.
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