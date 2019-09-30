Адвокат: Янукович не поедет в суд на Украину из-за рисков

Адвокат бывшего президента Украины Виктора Януковича Виталий Сердюк заявил, что экс-президент не поедет в Киев на рассмотрение апелляции на его приговор по делу о госизмене из-за угрозы для жизни.

Адвокат отметил, что «сейчас представители бывшей власти находятся пока на свободе, никто из них не взят под стражу, не предан суду».

«Люди, находившиеся у власти, сосредоточили в своих руках огромные возможности, в том числе и наличие оружия у соответствующих лиц, которые готовы выполнить заказ. Сохраняются риски», — цитирует ТАСС Сердюка.

По его словам, Янукович является «наиболее нежелательным для них свидетелем».

Ранее защита Януковича заявила, что работает над возможностью безопасного возвращения политика на Украину.

24 января суд в Киеве заочно приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы.