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Адвокат Вышинского заявил, что журналист находится на Украине

30 августа 2019, 13:09  •  58 • Украина
Глава РИА Новости Украина Кирилл Вышинский находится на Украине, сообщил адвокат журналиста Андрей Доманский.
 
© РИА Новости
 

«Хочу развеять многие слухи, которые сейчас ходят вокруг него. Отмечу одно: Кирилл Вышинский находится на Украине», — сказал он.

RT вёл прямую трансляцию пресс-подхода.

28 августа Киевский апелляционный суд освободил Вышинского из-под стражи под личное поручительство.

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