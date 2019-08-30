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Адвокат Вышинского заявил, что журналист находится на Украине
30 августа 2019, 13:09 • 58 • Украина
Глава РИА Новости Украина Кирилл Вышинский находится на Украине, сообщил адвокат журналиста Андрей Доманский.
© РИА Новости
«Хочу развеять многие слухи, которые сейчас ходят вокруг него. Отмечу одно: Кирилл Вышинский находится на Украине», — сказал он.
RT вёл прямую трансляцию пресс-подхода.
28 августа Киевский апелляционный суд освободил Вышинского из-под стражи под личное поручительство.
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