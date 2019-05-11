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Адвокат Вышинского собрал необходимую для выплаты залога сумму
11 мая 2019, 11:54 • 45 • Украина
Андрей Доманский, адвокат главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, на своей странице в социальной сети Facebook сообщил, что собрал необходимые 192 100 гривен (около $7 тыс.), назначенные ему судом в качестве залога.
© РИА Новости
«Уважаемые коллеги, друзья и просто люди, которые помогли! Всем огромное спасибо! Сумма для залога собрана!» — написал он.
В начале апреля стало известно, что Доманского подозревают в незаконной приватизации нежилого дома на территории заповедника «Древний Киев».
Суть обвинений, выдвинутых против него, изложил в своём Facebook официальный представитель Генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко.
Подробнее о ситуации с адвокатом Вышинского — в материале RT.
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