Адвокат Вышинского рассказал об условиях содержания журналиста

Адвокат Андрей Доманский в беседе с ФАН рассказал об условиях содержания своего клиента — руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

«Кирилл держится, насколько может человек держаться, находясь в данных местах», — заявил он.

Как отметил юрист, условия содержания соответствуют принятым на Украине стандартам, но самочувствие Вышинского оставляет желать лучшего.

«У Кирилла есть проблемы со здоровьем: ему необходимы соответствующая диета и консультации врачей. В принципе, сторона защиты старается максимально обеспечить всё это», — пояснил Доманский.

Он добавил, что Вышинский не теряет оптимизма и понимает, что является заложником данной ситуации.

Ранее сообщалось, что апелляционный суд Херсонской области сократил срок содержания под стражей Вышинского на пять дней — до 8 сентября.