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Адвокат Вышинского рассказал об условиях содержания журналиста
07 августа 2018, 18:09 • 35 • Украина
Адвокат Андрей Доманский в беседе с ФАН рассказал об условиях содержания своего клиента — руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
РИА Новости
«Кирилл держится, насколько может человек держаться, находясь в данных местах», — заявил он.
Как отметил юрист, условия содержания соответствуют принятым на Украине стандартам, но самочувствие Вышинского оставляет желать лучшего.
«У Кирилла есть проблемы со здоровьем: ему необходимы соответствующая диета и консультации врачей. В принципе, сторона защиты старается максимально обеспечить всё это», — пояснил Доманский.
Он добавил, что Вышинский не теряет оптимизма и понимает, что является заложником данной ситуации.
Ранее сообщалось, что апелляционный суд Херсонской области сократил срок содержания под стражей Вышинского на пять дней — до 8 сентября.
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