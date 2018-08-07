Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Прививаете ребёнку ненависть»: в соцсетях пристыдили мать отказавшегося говорит...
Тимошенко предложила властям ехать за границу на заработки, чтобы спасти экономи...
Дмитрий Медведев: «У нас не было цели казнить Саакашвили»
На какие деньги Навальный летал в США и Израиль?
Главная / Украина

Адвокат Вышинского рассказал об условиях содержания журналиста

07 августа 2018, 18:09  •  35 • Украина
Адвокат Андрей Доманский в беседе с ФАН рассказал об условиях содержания своего клиента — руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
 
РИА Новости
 

«Кирилл держится, насколько может человек держаться, находясь в данных местах», — заявил он.

Как отметил юрист, условия содержания соответствуют принятым на Украине стандартам, но самочувствие Вышинского оставляет желать лучшего.

«У Кирилла есть проблемы со здоровьем: ему необходимы соответствующая диета и консультации врачей. В принципе, сторона защиты старается максимально обеспечить всё это», — пояснил Доманский.

Он добавил, что Вышинский не теряет оптимизма и понимает, что является заложником данной ситуации.

Ранее сообщалось, что апелляционный суд Херсонской области сократил срок содержания под стражей Вышинского на пять дней — до 8 сентября.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

35
Источник
Похожие новости
07 августа 2018, 11:39
Порошенко инициирует заседание СНБО из-за опасений вмешательства в выборы
06 августа 2018, 19:24
Юрист прокомментировал процесс по делу Вышинского
06 августа 2018, 22:39
«Признал процессуальные нарушения»: почему апелляционный суд сократил срок ареста Вышинского

07 августа 2018, 09:54
Тимошенко предложила властям ехать за границу на заработки, чтобы спасти экономику Украины
07 августа 2018, 18:09
Сборная России заняла первое место в медальном зачёте на ЧЕ по синхронному плаванию в Глазго
06 августа 2018, 22:39
Кабмин Украины может обсудить закрытие железнодорожного сообщения с Россией в ближайшее время
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
07 августа 2018, 08:40
Америка требует от России публичного самоунижения и покорности
07 августа 2018, 08:39
Надводный флот России утратил возможность ответного удара по АУГ США. Можно ли спасти...
07 августа 2018, 03:39
По приговору - киллер, по закону гор - герой
07 августа 2018, 11:39
Экс-премьер Украины оценил заявление Тимошенко о том, что спасает экономику страны
07 августа 2018, 02:09
Британия, Венгрия и Россия издеваются над Украиной (Руслан Осташко)
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
02 августа 2018, 00:36
Усик: о «СМИ», травле, крестном ходе, Шарие
06 августа 2018, 09:24
Почему Россия откладывает жесткий разговор с геополитическими хамами?
04 августа 2018, 09:09
"Постапокалипсис". Сказки о радиации
03 августа 2018, 21:56
ГАРРИ БЕР-КУТ. КОГДА ВОСКРЕСНЕТ УКРАИНА? 01.08.2018 [РАССВЕТ]
06 августа 2018, 13:09
Россия дала Турции месяц, чтобы убраться из Идлиба
03 августа 2018, 20:09
Америка, получив пару пощечин, покидает Сирию
02 августа 2018, 08:24
Как Америка проспала российскую военную реформу
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.