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Адвокат Вышинского попросил Зеленского не допустить провокаций на суде
13 июля 2019, 17:54 • 69 • Украина
Андрей Доманский, адвокат руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой не допустить провокаций в ходе судебного заседания над его подзащитным.
РИА Новости
«Господин президент Украины Владимир Зеленский, обращаюсь к вам как гаранту Конституции Украины относительно недопущения провокаций во время судебного заседания», — написал он в Facebook.
Доманский также выразил надежду, что глава МВД Украины Арсен Аваков сможет обеспечить надлежащее поведение всех собравшихся на суде.
Ранее Андрей Доманский и Дмитрий Дияментович, адвокаты руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, находящегося под арестом в Киеве, в беседе с газетой «Известия» допустили, что мера пресечения в отношении их подзащитного в скором времени может быть изменена.
Подольский суд Киева объявил перерыв по делу Вышинского до 15 июля из-за «неготовности прокуроров». Срок ареста журналиста истекает 22 июля.
Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его подозревают в поддержке самопровозглашённых республик Донбасса и госизмене.
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