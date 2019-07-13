Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"На Украине понимают, что им нечего противопоставить": В Крыму оценили реакцию К...
Соловьев VS Ковтун. Жаркое ПРОТИВОСТОЯНИЕ Украины и России // Вечер с Соловьевым
В Крыму отметили, что Зеленский взял пример с Путина
Под "прицелом" - Путин и Минобороны: СМИ узнали о "бомбардировке&...
Главная / Украина

Адвокат Вышинского попросил Зеленского не допустить провокаций на суде

13 июля 2019, 17:54  •  69 • Украина
Андрей Доманский, адвокат руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой не допустить провокаций в ходе судебного заседания над его подзащитным.
 
РИА Новости
 

«Господин президент Украины Владимир Зеленский, обращаюсь к вам как гаранту Конституции Украины относительно недопущения провокаций во время судебного заседания», — написал он в Facebook.

Доманский также выразил надежду, что глава МВД Украины Арсен Аваков сможет обеспечить надлежащее поведение всех собравшихся на суде. 

Ранее Андрей Доманский и Дмитрий Дияментович, адвокаты руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, находящегося под арестом в Киеве, в беседе с газетой «Известия» допустили, что мера пресечения в отношении их подзащитного в скором времени может быть изменена.

Подольский суд Киева объявил перерыв по делу Вышинского до 15 июля из-за «неготовности прокуроров». Срок ареста журналиста истекает 22 июля.

Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его подозревают в поддержке самопровозглашённых республик Донбасса и госизмене.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



69
Источник
Похожие новости
12 июля 2019, 19:09
Аваков оценил вынесенный в Италии приговор украинцу
13 июля 2019, 17:54
В Крыму отметили, что Зеленский взял пример с Путина
13 июля 2019, 14:39
СБУ расследует обстрел здания телеканала из гранатомёта в Киеве
12 июля 2019, 19:09
Меньшов во время телемоста выступил против запрета въезда на Украину
13 июля 2019, 01:39
В ЦИК России оценили решение Украины по российским наблюдателям
12 июля 2019, 19:09
На Украине телеканал потребовал защиты от радикалов
Новости партнеров
 
Выбор дня
13 июля 2019, 11:24
Под защитой «Пальмы»: на что способен российский морской комплекс ПВО нового поколени...
13 июля 2019, 08:24
Разобрали до винтика и скопировали: Как украинские гастарбайтеры за бесценок продали ...
13 июля 2019, 01:39
Зеленский прокомментировал телефонный разговор с Путиным
13 июля 2019, 01:54
"Глотать пилюли, правда, придётся пожизненно": "Трясущейся" Мерке...
13 июля 2019, 05:09
Родители Габунии перестали выходить из дома, на который повесили табличку про "з...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 июля 2019, 12:24
СМИ сообщили о «странном поведении» Зеленского на совещании
12 июля 2019, 03:09
Новый глава украинского Генштаба вздумал повторить керченскую провокацию: "Именно так и будет происходить"
12 июля 2019, 19:09
Аваков оценил вынесенный в Италии приговор украинцу
12 июля 2019, 22:39
"Его цель - не помочь украинцам": От журналиста, оскорбившего Путина, отвернулись даже националисты Незалежной
07 июля 2019, 09:24
"Сколько Киев заплатил?": В Совфеде предсказали следующий шаг Украины по нефти из США
07 июля 2019, 15:54
"Лошарик" - это замалчивание "путинского чудо-оружия". Фраза на похоронах подводников стала частью теории заговора
09 июля 2019, 01:54
«Ты не сын Кавказа»: Кадыров ответил грузинскому журналисту, оскорбившему Путина
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.