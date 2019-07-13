Адвокат Вышинского попросил Зеленского не допустить провокаций на суде

Андрей Доманский, адвокат руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой не допустить провокаций в ходе судебного заседания над его подзащитным.

«Господин президент Украины Владимир Зеленский, обращаюсь к вам как гаранту Конституции Украины относительно недопущения провокаций во время судебного заседания», — написал он в Facebook.

Доманский также выразил надежду, что глава МВД Украины Арсен Аваков сможет обеспечить надлежащее поведение всех собравшихся на суде.

Ранее Андрей Доманский и Дмитрий Дияментович, адвокаты руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, находящегося под арестом в Киеве, в беседе с газетой «Известия» допустили, что мера пресечения в отношении их подзащитного в скором времени может быть изменена.

Подольский суд Киева объявил перерыв по делу Вышинского до 15 июля из-за «неготовности прокуроров». Срок ареста журналиста истекает 22 июля.

Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его подозревают в поддержке самопровозглашённых республик Донбасса и госизмене.