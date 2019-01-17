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Адвокат Вышинского объяснил обыски попыткой его дискредитировать
17 января 2019, 13:24 • 70 • Украина
Андрей Доманский, адвокат главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, прокомментировал в разговоре с RT обыски, которые украинские силовики проводят у него дома, в офисе и в доме его помощника.
РИА Новости
«Я связываю это в первую очередь с психологическим давлением на меня как на защитника Кирилла Вышинского», — сказал Доманский.
По его словам, это попытка дискредитировать его как человека, которому можно передать на поруки Вышинского.
Ранее сообщалось, что прокуратура Украины подала ходатайство о продлении ареста Вышинского до 16 февраля. Заседание пройдёт 17 января в Херсонском суде.
14 января украинская прокуратура проинформировала о завершении досудебного расследования в отношении Вышинского.
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