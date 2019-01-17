Адвокат Вышинского объяснил обыски попыткой его дискредитировать

Андрей Доманский, адвокат главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, прокомментировал в разговоре с RT обыски, которые украинские силовики проводят у него дома, в офисе и в доме его помощника.

«Я связываю это в первую очередь с психологическим давлением на меня как на защитника Кирилла Вышинского», — сказал Доманский.

По его словам, это попытка дискредитировать его как человека, которому можно передать на поруки Вышинского.

Ранее сообщалось, что прокуратура Украины подала ходатайство о продлении ареста Вышинского до 16 февраля. Заседание пройдёт 17 января в Херсонском суде.

14 января украинская прокуратура проинформировала о завершении досудебного расследования в отношении Вышинского.