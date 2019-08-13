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Адвокат Вышинского объяснил новое подозрение Генпрокуратуры Украины

13 августа 2019, 18:09  •  78 • Украина
Адвокат главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского Андрей Доманский считает, что его вызов в прокуратуру по новым подозрениям связан с попыткой украинских властей повлиять на процесс защиты журналиста.
 
© РИА Новости
 

«Я все эти дела взаимосвязываю. То есть я вижу, что эти дела взаимосвязаны именно процессуальными действиями, которые направлены на дискредитацию меня как защитника», — заявил RT Доманский.

Ранее адвокат Вышинского сообщил, что его вызвали в Генпрокуратуру Украины.

13 августа суд в Киеве перенёс рассмотрение апелляции защиты Вышинского на продление его ареста.

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