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Адвокат Вышинского объяснил новое подозрение Генпрокуратуры Украины
13 августа 2019, 18:09 • 78 • Украина
Адвокат главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского Андрей Доманский считает, что его вызов в прокуратуру по новым подозрениям связан с попыткой украинских властей повлиять на процесс защиты журналиста.
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«Я все эти дела взаимосвязываю. То есть я вижу, что эти дела взаимосвязаны именно процессуальными действиями, которые направлены на дискредитацию меня как защитника», — заявил RT Доманский.
Ранее адвокат Вышинского сообщил, что его вызвали в Генпрокуратуру Украины.
13 августа суд в Киеве перенёс рассмотрение апелляции защиты Вышинского на продление его ареста.
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