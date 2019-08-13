Адвокат Вышинского объяснил новое подозрение Генпрокуратуры Украины

Адвокат главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского Андрей Доманский считает, что его вызов в прокуратуру по новым подозрениям связан с попыткой украинских властей повлиять на процесс защиты журналиста.

«Я все эти дела взаимосвязываю. То есть я вижу, что эти дела взаимосвязаны именно процессуальными действиями, которые направлены на дискредитацию меня как защитника», — заявил RT Доманский.

Ранее адвокат Вышинского сообщил, что его вызвали в Генпрокуратуру Украины.

13 августа суд в Киеве перенёс рассмотрение апелляции защиты Вышинского на продление его ареста.