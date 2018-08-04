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Главная / Украина

Адвокат встретился с Януковичем по делу о госизмене

04 августа 2018, 12:09  •  93 • Украина
Адвокат Виктор Овсянников встретился со своим подзащитным — бывшим президентом Украины Виктором Януковичем — по делу о госизмене.
 
РИА Новости
 

Об этом Овсянников написал на своей странице в Facebook.

«Провёл конфиденциальную встречу с клиентом. Обговорили сложившуюся ситуацию в Оболонском суде», — написал Овсянников.

Ранее защита Януковича заявила о незаконном вмешательстве властей Украины в деятельность суда.

1 августа адвокаты экс-президента покинули заседание суда после начала прения сторон.

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