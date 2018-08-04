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Адвокат встретился с Януковичем по делу о госизмене
04 августа 2018, 12:09 • 93 • Украина
Адвокат Виктор Овсянников встретился со своим подзащитным — бывшим президентом Украины Виктором Януковичем — по делу о госизмене.
РИА Новости
Об этом Овсянников написал на своей странице в Facebook.
«Провёл конфиденциальную встречу с клиентом. Обговорили сложившуюся ситуацию в Оболонском суде», — написал Овсянников.
Ранее защита Януковича заявила о незаконном вмешательстве властей Украины в деятельность суда.
1 августа адвокаты экс-президента покинули заседание суда после начала прения сторон.
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