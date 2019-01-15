|
Адвокат Вайнштейна не хочет сообщать, почему отказался от защиты своего клиента
15 января 2019, 06:24 • 55 • В мире
Адвокат Вайнштейна Бенджамин Брафман отказался, никак не прокомментировав, от защиты в суде своего клиента-продюсера.
СМИ стало известно, что адвокат американского продюсера Харви Вайнштейна Бенджамин Брафман не подал в суд необходимые документы для очередного судебного заседания. Но по данным журналистов, он больше не будет представлять интересы скандального продюсера. Но все не так просто, самоотвод должен одобрить судья.
Между Вайнштейном и Брафманом уже давно назревал конфликт, причину разногласий никакая из сторон не захотела комментировать.
Впрочем, и свой самоотвод Брафман никак не объяснил.
Ранее обвинение в изнасиловании Вайнштейну было предъявило большим жюри суда Манхэттена. Окружной прокурор Сайрус Вэнс после предъявления обвинения заявил, что обвинительное заключение подводит подсудимого на шаг ближе к ответственности за то, в чем он обвиняется. Пока рассматривается только несколько эпизодов. Но уже известно, что Вайнштейн вел себя подобным образом на протяжении нескольких десятков лет и всего таких эпизодов должно собраться под сотню.
Подпишитесь на нас
55
Похожие новости
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
09 января 2019, 20:24
|
08 января 2019, 16:39
|
12 января 2019, 03:39
|
10 января 2019, 06:09
|
09 января 2019, 04:09
|
10 января 2019, 15:54
|
10 января 2019, 22:24