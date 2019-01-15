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Адвокат Вайнштейна не хочет сообщать, почему отказался от защиты своего клиента

15 января 2019, 06:24  •  55 • В мире
Адвокат Вайнштейна Бенджамин Брафман отказался, никак не прокомментировав, от защиты в суде своего клиента-продюсера.
СМИ стало известно, что адвокат американского продюсера Харви Вайнштейна Бенджамин Брафман не подал в суд необходимые документы для очередного судебного заседания. Но по данным журналистов, он больше не будет представлять интересы скандального продюсера. Но все не так просто, самоотвод должен одобрить судья.
Между Вайнштейном и Брафманом уже давно назревал конфликт, причину разногласий никакая из сторон не захотела комментировать.
Впрочем, и свой самоотвод Брафман никак не объяснил.
Ранее обвинение в изнасиловании Вайнштейну было предъявило большим жюри суда Манхэттена. Окружной прокурор Сайрус Вэнс после предъявления обвинения заявил, что обвинительное заключение подводит подсудимого на шаг ближе к ответственности за то, в чем он обвиняется. Пока рассматривается только несколько эпизодов. Но уже известно, что Вайнштейн вел себя подобным образом на протяжении нескольких десятков лет и всего таких эпизодов должно собраться под сотню.

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