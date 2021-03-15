Адвокат усомнился в жизнеспособности идеи налогов для "подозрительно богатых"

Адвокат Артём Кирьянов усомнился в жизнеспособности идеи введения повышенного налога для "подозрительно богатых". Он связывает инициативу с приближением выборов в Госдуму.

Предложение повысить налоги для "подозрительно богатых" в России обречено на провал. Об этом телеканалу "360" заявил адвокат Артём Кирьянов.

Инициатива исходит от депутата Государственной Думы Геннадия Зюганова. Кирьянов отметил, что предложение было озвучено перед парламентскими выборами, поэтому к нему стоит относиться соответственно.

"В преддверии сентябрьских выборов вообще могут появиться и подозрительно бедные, и подозрительно богатые - и вообще широкий круг подозрительных становится ещё больше", - пояснил он.

Юрист предположил, что команда Зюганова попросту не может сформулировать никаких стоящих инициатив, направленных на улучшение ситуации со сбором налогов. Нужно понимать, что в последние годы эффективность налоговых сборов постоянно повышается за счёт ввода новых технологий.

Ранее Министерство труда и социального развития России предложило не выплачивать детские пособия "подозрительно бедным" семьям. Советник по экономике Евразийского фонда стабилизации и развития Сергей Улатов считает полезной инициативу о повышении адресности соцподдержки, которая дополнена ограничением получателей.

Впрочем, для этого необходимо выбрать правильную методологию, одновременно не перегнув палку.