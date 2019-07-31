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Адвокат украинских моряков назвал возможные сроки их возвращения домой
31 июля 2019, 11:39 • 101 • Украина
Задержанных в Керченском проливе украинских моряков могут отпустить до октября, заявил в беседе с «Известиями» их адвокат Николай Полозов.
РИА Новости
По его словам, в Следственное управление ФСБ отправлены письменные гарантии того, что украинцы продолжат участвовать в судебных и следственных действиях после возвращения домой.
В аппарате уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой подтвердили передачу соответствующим органам России ходатайства о её личном поручительстве.
Защитник отметил, что в случае удовлетворения прошения военнослужащих освободят из-под стражи, а при отказе постановление можно будет обжаловать.
Ранее в российском МИД пояснили содержание дипломатической ноты, переданной Киеву. Так, в ней говорилось, что «моряки могут быть освобождены не из-под ответственности, а из-под стражи».
Вопрос украинских моряков стал одной из тем телефонного разговора президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
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