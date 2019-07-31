Адвокат украинских моряков назвал возможные сроки их возвращения домой

Задержанных в Керченском проливе украинских моряков могут отпустить до октября, заявил в беседе с «Известиями» их адвокат Николай Полозов.

По его словам, в Следственное управление ФСБ отправлены письменные гарантии того, что украинцы продолжат участвовать в судебных и следственных действиях после возвращения домой.

В аппарате уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой подтвердили передачу соответствующим органам России ходатайства о её личном поручительстве.

Защитник отметил, что в случае удовлетворения прошения военнослужащих освободят из-под стражи, а при отказе постановление можно будет обжаловать.

Ранее в российском МИД пояснили содержание дипломатической ноты, переданной Киеву. Так, в ней говорилось, что «моряки могут быть освобождены не из-под ответственности, а из-под стражи».

Вопрос украинских моряков стал одной из тем телефонного разговора президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.