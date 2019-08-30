Адвокат удерживаемых на Украине россиян заявил, что его подзащитные остаются в СИЗО

КИЕВ, 30 августа. /ТАСС/. Граждане России, удерживаемые на Украине и готовящиеся к обмену, остаются в СИЗО. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в пятницу адвокат удерживаемых россиян Валентин Рыбин.

"Украинские пленные сидят на базе и в СИЗО. Мне пока не известно, что они сегодня вообще движутся на обмен", - сказал он.

По словам Рыбина, обмен, предположительно, состоится во вторник. Ранее адвокат заявлял, что с украинской стороны участие в обмене могут принять 12 граждан Российской Федерации. Помимо Максима Одинцова и Александра Баранова, среди возможных участников обмена юрист называл Евгения Мефедова, Игоря Кимаковского и Руслана Беджиева, которые проходят обвиняемыми "по политически мотивированным уголовным производствам".

В то же время украинские СМИ распространили информацию, что обмен произойдет в пятницу, а заключенные в РФ граждане Украины должны сегодня прибыть в аэропорт Киева.

На минувшей неделе близкий к переговорному процессу по украинскому урегулированию директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков заявил о возможности скорого обмена между Украиной и Россией удерживаемыми лицами, в числе которых будут и украинские моряки.