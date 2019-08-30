Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Мы уверены, что это было убийство»: что известно о гибели 16-летней россиянки в...
Разгадка на дне Белого моря? В американской версии о взрыве под Северодвинском п...
В новом кабмине Зеленского - cамый молодой, самый рьяный и самый "золотой&q...
Дошло до края: Забайкалье планирует сократить зависимость от Москвы
Главная / Политика

Адвокат удерживаемых на Украине россиян заявил, что его подзащитные остаются в СИЗО

30 августа 2019, 08:09  •  16 • Политика

КИЕВ, 30 августа. /ТАСС/. Граждане России, удерживаемые на Украине и готовящиеся к обмену, остаются в СИЗО. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в пятницу адвокат удерживаемых россиян Валентин Рыбин.

"Украинские пленные сидят на базе и в СИЗО. Мне пока не известно, что они сегодня вообще движутся на обмен", - сказал он.

По словам Рыбина, обмен, предположительно, состоится во вторник. Ранее адвокат заявлял, что с украинской стороны участие в обмене могут принять 12 граждан Российской Федерации. Помимо Максима Одинцова и Александра Баранова, среди возможных участников обмена юрист называл Евгения Мефедова, Игоря Кимаковского и Руслана Беджиева, которые проходят обвиняемыми "по политически мотивированным уголовным производствам".

В то же время украинские СМИ распространили информацию, что обмен произойдет в пятницу, а заключенные в РФ граждане Украины должны сегодня прибыть в аэропорт Киева.

На минувшей неделе близкий к переговорному процессу по украинскому урегулированию директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков заявил о возможности скорого обмена между Украиной и Россией удерживаемыми лицами, в числе которых будут и украинские моряки.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



16
Источник
Похожие новости
29 августа 2019, 17:54
ЕКА решило не нарываться на грубость
29 августа 2019, 09:24
Суд отказался снять мэра Новосибирска Локотя с выборов по иску одного из кандидатов
30 августа 2019, 00:24
"Вот такое у нас лето, Марь Иванна": Эксперт анекдотом охарактеризовал "банковское здоровье" России
29 августа 2019, 15:54
Путин и Меркель обсудили перспективы саммита "нормандской четверки", Сирию, Ливию и Иран
30 августа 2019, 03:39
В Кремле не стали комментировать этапирование Сенцова в Москву
30 августа 2019, 00:24
Ядерные взрывы оправдывают перевооружение: Эксперт о главной проблеме на пути к денуклеаризации
Новости партнеров
 
Выбор дня
30 августа 2019, 03:39
"А Петр Алексеевич все еще среди нас": Экс-президент Украины устроил сканда...
30 августа 2019, 03:39
"Балтийские тигры хоть будут?": Вслед за Лукашенко от визита в Польшу отказ...
30 августа 2019, 00:24
"Если бы не "Мимино", пас бы баранов в Грузии!": Соцсети ответили...
30 августа 2019, 03:39
На Украине "разнесли" отдых в Грузии: "Еда плохая, нечего посмотреть и...
30 августа 2019, 03:39
Срок - до утра пятницы: Южная Осетия ультимативно обратилась к Грузии
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 августа 2019, 01:54
«Обеспечить применение будет проблематично»: как Украина разрабатывает ракеты-носители «Циклон-4»
23 августа 2019, 14:12
Жириновский сделал СКАНДАЛЬНОЕ заявление - Украина РВЕТ и МЕЧЕТ! Студия аплодирует стоя
25 августа 2019, 19:39
"Это бессмысленность": Первый президент Украины Кравчук высказался об ошибке в тексте гимна страны
29 августа 2019, 04:54
"Тошнит от одного вида": Уходящему в отставку украинскому премьеру вслед понеслись проклятья
29 августа 2019, 04:39
«Высокоэффективный комплекс»: почему в США считают российские ЗРПК «Панцирь» угрозой для своей авиации
26 августа 2019, 18:24
Война начнется с мины: что предсказали России и США
28 августа 2019, 19:09
"Недопринудили... Пожалели, наглецов": Выставившую условия для диалога с Россией Зурабишвили вернули на землю
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.