Адвокат убийц Олеся Бузины поставил под сомнения факт убийства писателя

Новая тактика защиты убийц классика украинской литературы – отрицать очевидное. «В этом деле вообще не проводилось опознание трупа! – объявил адвокат Андрей Федур. – Кто узнал и заявил об убийстве именно Олеся Бузины, где и когда это произошло – очень интересная история». Таким образом, вывод напрашивается сам собой – раз не было убийства, стало быть, не было и убийц, а значит, националистов, заподозренных в преступлении, пора окончательно оправдать! Это сам Федур придумал, или ему подсказали?

Как выясняется, подсказали. Накануне адвокат Федур встречался с представителями генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой. Случай, надо признать, вопиющий – законом такие «случайные встречи» сторон обвинения и защиты категорически запрещены. Тем не менее, встреча имела место – сам Федур поведал о ней в приватной беседе, не уточняя, впрочем, о чём говорили и что обсуждали. Теперь следовало бы поинтересоваться у Венедиктовой, чья это была инициатива, и не она ли сама придумала процессуальный крючок, который в перспективе сможет помочь убийцам избежать ответственности за тяжкое преступление.

Назовём одно имя – о встрече адвоката с представителями генпрокуратуры, по слухам, была проинформирована киевская журналистка Олеся Бацман, имеющая непосредственное отношение – не только профессиональное, – к пропагандисту Дмитрию Гордону. Интрига же в том, что сама Бацман об этом пока помалкивает, не подтверждая, но и не опровергая факта приватной встречи.

Впрочем, сам же Федур и проговорился. «Вчера в этом деле состоялись чрезвычайно важные изменения, – написал адвокат на своей страничке в социальной сети. – Поддержание публичного обвинения в суде с этого дня осуществляют прокуроры офиса Генерального прокурора. То есть, сама Ирина Венедиктова непосредственно будет управлять этим процессом». «И всё пойдёт, как пойдёт, или как вам надо», – намекнул адвокат. По словам Федура, Венедиктова «берёт на себя ответственность за это бесперспективное для неё дело». Ничего себе, откровения! После таких откровений Венедиктовой впору было бы подать в отставку. Хотя, на Украине это не принято.

Бузину убили 16 апреля 2015 года. Более пяти лет в деле не было никаких подвижек, обвиняемых отпустили на свободу, и только на днях Венедиктова встретилась с матерью погибшего журналиста и писателя. Со слов адвоката Федура известно, что следствие даже не удосужилось найти пули и гильзы от пистолета ТТ, из которого застрелили Бузину (их подобрали на месте преступления, но затем они бесследно исчезли).