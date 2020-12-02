Адвокат Трампа попросил помилования - NYT

Адвокат президента США и бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани попросил себе помилование на случай преследования после инаугурации Джо Байдена на пост главы Соединённых Штатов. Об этом пишет американская газета The New York Times со ссылкой на источники.

Сообщается, что соответствующий разговор Трампа и Джулиани якобы состоялся на прошлой неделе. Утверждается, что адвокат выразил обеспокоенность тем, что демократы могут попытаться отдать его под суд, когда президентом США официально станет Джо Байден. В этой связи Джулиани попросил от пока действующего главы США помилование.

Источники издания не раскрывают, кто именно из них поднял данный вопрос. Не уточняется и то, какое решение принял действующий президент-республиканец.