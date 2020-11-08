Адвокат Трампа парой фраз сбил пафос с победителя, но Европа рукоплещет: "Байден наш!"

Адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани со смешком отреагировал на "победу" Джо Байдена на выборах президента США. Сторонники Трампа намерены уже в понедельник начать масштабный судебный процесс. Сам Трамп в Twitter, несмотря на активное противодействие модераторов соцсети, отметил, что считает себя победителем гонки.

Однако 7 ноября ряд американских медиа пафосно объявили, что Байден набирает наибольшее число голосов выборщиков. Впрочем, подсчёты СМИ колебались от 273 до 290 голосов за Байдена.

Вслед за этим мгновенно посыпались поздравления от иностранных политиков, которые радовались, что Байден-Харрис одолели республиканцев.

Ряд европейских политиков с воодушевлением восприняли эту информацию. Так, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что с президентством Байдена "связаны надежды множества людей далеко за пределами вашей страны, в том числе в Германии".

"Рада будущему сотрудничеству с президентом Байденом", - приводятся слова Меркель в Twitter её пресс-секретаря Штеффена Зайберта.

Также порадовались за демократа в Великобритании, Греции, Франции. Генсек НАТО поздравил Байдена с победой, назвав его решительным сторонником альянса. При этом официально, напомним, итоги президентской гонки в США не объявлены.

Как раз на это указал в своём выступлении адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани.

Он категорически отверг подсчёты и прогнозы ряда крупнейших американских средств массовой информации. Джулиани подчеркнул, что СМИ не решают исхода выборов.

"Прогноз в пользу Джо Байдена... Кто с ним выступил? Все они? О боже! Все телекомпании! Мы должны забыть о законе! Судьи не имеют значения!" - с сарказмом сказал Джулиани. "Не будьте смехотворными! Телеканалы не определяют исход выборов. Это делают суды", - подчеркнул юрист Трампа.