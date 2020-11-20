Адвокат Трампа объяснил отзыв иска по подсчёту голосов в Мичигане

В Мичигане, от которого зависит 16 голосов выборщиков, которые, по версии СМИ, уже отданы Байдену, отозван иск от "трампистов". Адвокат действующего лидера Рудольф Джулиани объяснил отзыв иска.

По его словам, штаб уже добился того, к чему стремился.

В частности, уточнил Джулиани, прекратилась преждевременная сертификация результатов выборов в округе Уэйн. Именно в данном округе расположен Детройт, крупнейший город штата.

Претензии республиканцев касались того, что наблюдатели были исключены из процесса подсчёта бюллетеней. Кроме того, они подверглись преследованию и запугиванию.

"Этим утром мы отзываем наш иск в Мичигане, достигнув того, к чему мы стремились, - прекращения преждевременной сертификации [результатов] выборов в округе Уэйн до того, пока все жители не убедятся, что каждый законный голос был посчитан, а каждый незаконный - нет", - говорится в заявлении Джулиани.

Напомним, что, по версии СМИ, кандидат в президенты от Демпартии Джозеф Байден лидирует в Мичигане (16 выборщиков), набрав 50,6% голосов после обработки 99% бюллетеней, результат Трампа оценивается в 47,9%.