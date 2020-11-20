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Адвокат Трампа объяснил отзыв иска по подсчёту голосов в Мичигане

20 ноября 2020, 00:40  •  69 • Политика
Штаб действующего президента США Дональда Трампа отзывает иск, оспаривающий итоги подсчёта голосов на президентских выборах в штате Мичиган. Адвокат Трампа Рудольф Джулиани объяснил это тем, что уже достигнуто то, к чему они стремились.
В Мичигане, от которого зависит 16 голосов выборщиков, которые, по версии СМИ, уже отданы Байдену, отозван иск от "трампистов". Адвокат действующего лидера Рудольф Джулиани объяснил отзыв иска.
По его словам, штаб уже добился того, к чему стремился.
В частности, уточнил Джулиани, прекратилась преждевременная сертификация результатов выборов в округе Уэйн. Именно в данном округе расположен Детройт, крупнейший город штата.
Претензии республиканцев касались того, что наблюдатели были исключены из процесса подсчёта бюллетеней. Кроме того, они подверглись преследованию и запугиванию.
"Этим утром мы отзываем наш иск в Мичигане, достигнув того, к чему мы стремились, - прекращения преждевременной сертификации [результатов] выборов в округе Уэйн до того, пока все жители не убедятся, что каждый законный голос был посчитан, а каждый незаконный - нет", - говорится в заявлении Джулиани.
Напомним, что, по версии СМИ, кандидат в президенты от Демпартии Джозеф Байден лидирует в Мичигане (16 выборщиков), набрав 50,6% голосов после обработки 99% бюллетеней, результат Трампа оценивается в 47,9%.

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