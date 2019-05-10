Адвокат Трампа хочет убедить Зеленского расследовать вмешательство Украины в выборы в США – СМИ

Как стало известно журналистам, в ходе поездки Джулиани собирается получить информацию о работе сына экс-вице-президента Джо Байдена в украинской компании Burisma Holdings, занимающейся добычей газа. Кроме того, адвокат намерен убедить Зеленского начать расследование вмешательства Украины в президентские выборы в США в 2016 году.

Ранее в 2016-м президент Петр Порошенко уволил генпрокурора Виктора Шокина. По данным журналистов, причиной стало его расследование против Burisma, членом правления которой был Хантер Байден.

Джулиани будет требовать, чтобы Киев завершил расследование. "Эта информация будет весьма полезна для моего клиента, а также может оказаться полезной для правительства", — отметил адвокат.