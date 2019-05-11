Ранее адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани намеревался съездить в Киев на встречу с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским. По утверждению The Wall Street Journal, юрист хотел уговорить шоумена провести расследование, связанное со спецпрокурором Робертом Мюллером и так называемым вмешательством РФ в выборы в США.

Напомним, во время расследования ранее выяснилось, что в деле были замешаны некие украинские хакеры. Но подробностей не уточнялось.

Однако сейчас Джулиани передумал ехать в столицу Украины, о чём заявил в интервью Fox News. В частности, адвокат Трампа испугался встречи в Киеве с "врагами Америки".

"Я не поеду, так как я думаю, что столкнусь с группой людей, являющихся врагами президента, а в некоторых случаях - врагами Соединённых Штатов", - пояснил своё решение юрист.

Там же, как отмечает ТАСС, указывается, что речь в том числе идёт о "человеке, который уже был осуждён и который был уличён в причастности в оказании помощи демократам" США в том, что касается расследования вмешательства в американские выборы в 2016 году. Но имени его Джулиани не уточнил.