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Адвокат Трампа испугался встречи в Киеве с "врагами Америки"
11 мая 2019, 12:09 • 42 • Политика
Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани отменил свою намеченную ранее поездку в Киев. Как выяснилось, он испугался встретиться в столице Украины лицом к лицу с "врагами Америки".
Ранее адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани намеревался съездить в Киев на встречу с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским. По утверждению The Wall Street Journal, юрист хотел уговорить шоумена провести расследование, связанное со спецпрокурором Робертом Мюллером и так называемым вмешательством РФ в выборы в США.
Напомним, во время расследования ранее выяснилось, что в деле были замешаны некие украинские хакеры. Но подробностей не уточнялось.
Однако сейчас Джулиани передумал ехать в столицу Украины, о чём заявил в интервью Fox News. В частности, адвокат Трампа испугался встречи в Киеве с "врагами Америки".
"Я не поеду, так как я думаю, что столкнусь с группой людей, являющихся врагами президента, а в некоторых случаях - врагами Соединённых Штатов", - пояснил своё решение юрист.
Там же, как отмечает ТАСС, указывается, что речь в том числе идёт о "человеке, который уже был осуждён и который был уличён в причастности в оказании помощи демократам" США в том, что касается расследования вмешательства в американские выборы в 2016 году. Но имени его Джулиани не уточнил.
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