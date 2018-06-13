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Адвокат: суд на Украине оставил в силе приговор россиянину Агееву

13 июня 2018, 15:09  •  77 • Украина
Кассационный суд на Украине оставил в силе приговор осуждённому к десяти годам тюрьмы гражданину России Виктору Агееву.
 
Reuters
 

Об этом сообщает издание «Украинские новости» со ссылкой на его адвоката Виктора Чевгуза.

«Я подал кассационную жалобу, но Верховный суд не принял её к рассмотрению, сказав, что нет оснований (для пересмотра приговора. — RT)», — заявил адвокат.

В апреле суд также оставил в силе приговор.

Агеева обвинили в службе по контракту в самопровозглашённой Луганской народной республике и незаконном ношении оружия.

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