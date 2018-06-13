Адвокат: суд на Украине оставил в силе приговор россиянину Агееву

Кассационный суд на Украине оставил в силе приговор осуждённому к десяти годам тюрьмы гражданину России Виктору Агееву.

Об этом сообщает издание «Украинские новости» со ссылкой на его адвоката Виктора Чевгуза.

«Я подал кассационную жалобу, но Верховный суд не принял её к рассмотрению, сказав, что нет оснований (для пересмотра приговора. — RT)», — заявил адвокат.

В апреле суд также оставил в силе приговор.

Агеева обвинили в службе по контракту в самопровозглашённой Луганской народной республике и незаконном ношении оружия.