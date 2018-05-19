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Адвокат сообщил, что Вышинский не жаловался на условия содержания в СИЗО Херсона
19 мая 2018, 20:24 • 47 • Украина
У главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, находящегося в следственном изоляторе Херсона, нет жалоб на обращение с ним. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Андрея Доманского.
Reuters
«Да, всё нормально. По состоянию на вчера (жалоб) не было», — сказал он, отвечая на вопрос, как обращаются с журналистом.
При этом адвокат намерен навестить Вышинского во вторник, 22 мая, и уточнить условия его пребывания.
Ранее МИД России назвал арест Вышинского вопиющим произволом.
17 мая суд в Херсоне арестовал Вышинского. Он обвиняется в государственной измене.
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