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Адвокат сообщил, что Вышинский не жаловался на условия содержания в СИЗО Херсона

19 мая 2018, 20:24  •  47 • Украина
У главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, находящегося в следственном изоляторе Херсона, нет жалоб на обращение с ним. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Андрея Доманского.
 
Reuters
 

«Да, всё нормально. По состоянию на вчера (жалоб) не было», — сказал он, отвечая на вопрос, как обращаются с журналистом.

При этом адвокат намерен навестить Вышинского во вторник, 22 мая, и уточнить условия его пребывания. 

Ранее МИД России назвал арест Вышинского вопиющим произволом.

17 мая суд в Херсоне арестовал Вышинского. Он обвиняется в государственной измене.

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