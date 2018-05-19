Адвокат сообщил, что Вышинский не жаловался на условия содержания в СИЗО Херсона

У главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, находящегося в следственном изоляторе Херсона, нет жалоб на обращение с ним. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Андрея Доманского.

«Да, всё нормально. По состоянию на вчера (жалоб) не было», — сказал он, отвечая на вопрос, как обращаются с журналистом.

При этом адвокат намерен навестить Вышинского во вторник, 22 мая, и уточнить условия его пребывания.

Ранее МИД России назвал арест Вышинского вопиющим произволом.

17 мая суд в Херсоне арестовал Вышинского. Он обвиняется в государственной измене.