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Адвокат сообщил, что капитану судна «Норд» придётся провести в СИЗО три дня
06 апреля 2018, 18:54 • 52 • Украина
Капитан арестованного российского судна «Норд» Владимир Горбенко будет вынужден провести в СИЗО три дня, так как залог за него внести не успеют. Об этом сообщил адвокат Дмитрий Щербина.
© Государственная пограничная служба Украины
«Рассмотрение специально начали под вечер пятницы. У судьи было понимание, что залог всё равно не успеют внести до конца дня. Теперь наш клиент вынужден будет находиться в СИЗО до окончания праздников», — цитирует адвоката РИА Новости.
Щербина добавил, что у капитана проблемы с сердцем, а последнюю неделю он провёл в грязи. По словам адвоката, «это никого не волнует».
Ранее сообщалось, что суд на Украине арестовал Горбенко на два месяца с возможностью освобождения под залог.
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